Украина готова двигаться дальше в отношениях с Венгрией, но исключительно на основании принципа взаимного уважения - Кулеба

Украина готова двигаться дальше в отношениях с Венгрией и решать существующие проблемы, но исключительно на основе принципа взаимного уважения, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я остаюсь глубоко убежден в том, что лучшим результатом в отношениях между Украиной и Венгрией должна быть не победа одной из сторон, а результативная ничья, приблизительно такая, которую вчера получили "Ференцварош" и "Динамо Киев", играя в футбол, то есть, чтобы была яркая дипломатическая игра, но она привела к результату, когда каждая из сторон, забив друг другу по паре голов, осталась в равновесии, и результат игры позволил бы двигаться дальше. Несмотря на этот вопиющий случай, дипломатия - это игра в длинную, и мы готовы двигаться дальше в отношении с Венгрией, в развязывании тех проблем, которые есть, но исключительно на основании принципа взаимного уважения и с полным уважением к национальным интересам страны", - сказал он на онлайн-брифинге в четверг.

Кулеба отметил, что ранее в отношениях Украины и Венгрии была нормальная позитивная динамика.

"Но потом мы зашли в процесс местных выборов, и, к сожалению, наши венгерские коллеги решили немного поагитировать за венгерскую партию в Закарпатье на этих выборах. В соответствии с законодательством Украины, подобная агитация является категорически запрещенной, без каких-либо исключений. Мы не один раз, когда фиксировали факты такой агитации, предупреждали венгерских коллег удерживаться от таких шагов в дальнейшем, к сожалению, нас не услышали", - пояснил он.

Глава МИД подчеркнул, что квинтэссенцией этого процесса стал день голосования, когда отдельные венгерские высокопоставленные лица прибегли к прямой агитации и нарушили украинское законодательство.

"Я считаю, что каждая страна должна уважать себя, и безусловно, это позиция моя, как министра иностранных дел, что какими бы хорошими не были отношения с любым государством мира, но если это государство демонстрирует пренебрежение к твоим законам, национальным интересам, ты должен отвечать. И потому мы ответили: жестко, принципиально, и так было бы с любым другим государством, вопрос не Венгрии, потому что мы должны жестко защищать свои национальные интересы и свой суверенитет", - отметил Кулеба.

Как сообщалось, Украина запретила въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии из-за агитации в Закарпатской области в ходе избирательного процесса на прошедших в стране местных выборах.