Ни один документ сам по себе не решает проблему безопасности Украины - глава МИД

Ни один документ - международный или национальный - сам по себе не решает проблему безопасности Украины, лучшие гарантии безопасности Украины - это крепкие Вооруженные силы и дипломатия, стойкое общество и мощные союзники, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я хочу, чтобы мы в Украине четко понимали, что ни один документ - международный или национальный - сам по себе не решает проблему безопасности Украины. В этом мы убедились в 2014 году. Ситуация намного сложнее. Безопасность Украины является результатом комплекса факторов. Я убежден, что лучшие гарантии безопасности Украины - это крепкие Вооруженные силы и дипломатия, стойкое общество и мощные союзники нашего государства", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.

По его словам, очевидно, что запрос на гарантии безопасности в Украинском обществе есть, и МИД продолжит активно работать над созданием таких гарантий. В частности Кулеба отметил, что планируются новые визиты и подписание новых контрактов, способствующих наращиванию сил и гарантий.