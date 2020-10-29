Политика

10:43 29.10.2020

Кулеба: решение КСУ хотя и является серьезным ударом, еще не разрушает взаимодействие Украины с западными партнерами

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Кулеба: решение КСУ хотя и является серьезным ударом, еще не разрушает взаимодействие Украины с западными партнерами

Решение Конституционного суда Украины о признании неконституционными отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и ст. 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовную ответственность за недостоверное декларирование, хотя и является серьезным ударом, но еще не разрушает взаимодействие Украины с западными партнерами, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Я убежден, что само по себе решение Конституционного суда, хотя и является серьезным ударом, но еще не разрушает наше взаимодействие с западными партнерами. В то же время, если не удастся преодолеть негативные последствия этого решения и обеспечить надлежащее функционирование антикоррупционной инфраструктуры, тогда у нас будет проблема", - сказал он на онлайн-брифинге в четверг.

Кулеба подчеркнул, что существование и эффективное функционирование этой инфраструктуры является важным элементом взаимодействия Украины с западными партнерами.

"С одной стороны, в государстве, которое исповедует принцип верховенства права, а именно таким является Украина, надо уважать решения судов, любого суда, но нельзя при этом не констатировать, что вчерашнее решение Конституционного суда создает серьезную проблему. Проблему не только для внутреннего развития Украины, но и для наших отношений с партнерами, которые способствовали созданию антикоррупционной инфраструктуры Украины", - отметил министр.

Кулеба заверил, что и президент Украины Владимир Зеленский, и правительство, в том числе Министерство иностранных дел, абсолютно решительно и принципиально настроены на преодоление последствий проблемы, созданной решением КСУ.

"И уже вскоре вы увидите конкретные шаги в этом направлении", - заявил он.

Министр указал, что задача МИД в этой ситуации - это совместно с партнерами найти оптимальные пути решения созданной проблемы и обеспечить, чтобы антикоррупционная инфраструктура в Украине действовала надлежащим образом.

"Мы будем делать это не потому что от нас это кто-то просит вне, мы будем делать это, потому что борьба с коррупцией отвечает украинским интересам, интересам украинского народа, укреплению благосостояния украинцев и дальнейшему движению Украины по пути европейской интеграции", - подчеркнул он.

Теги: #кулеба #конституционный_суд #мид
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