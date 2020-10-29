Политика

09:30 29.10.2020

Зеленский поздравил Эрдогана и весь турецкий народ с Днем республики

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Зеленский поздравил Эрдогана и весь турецкий народ с Днем республики

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил турецкий народ с национальным праздником - Днем провозглашения Турецкой Республики, пожелав успеха и процветания.

"Искренне поздравляю Турцию, стратегического партнера Украины в вопросе обеспечения мира, стабильности и безопасности в Черноморском регионе, с 97-й годовщиной основания. Желаю уважаемому президенту Реджепу Эрдогану и дружескому турецкому народу успеха и процветания", - написал Зеленский на своей странице в Twitter в четверг.

День республики отмечается в Турции ежегодно 29 октября в память о провозглашении Турецкой республики в 1923 году.

Теги: #зеленский #турция #эрдоган
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