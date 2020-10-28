Зеленский предложил новые форматы политики, но только нужно не воровать и не отказываться от ответственности – советник главы ОП

Президент Украины Владимир Зеленский предложил новые форматы политики, но он не будет объяснять, кому и что делать в конкретном местном совете, а нужно не воровать, не отказываться от ответственности и реально оценивать свои возможности, отмечает советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Владимир Зеленский предложил новые форматы политики – заходите и делайте. Он открыл двери и говорит: "ребята, пожалуйста". Ломайте, стройте вместо, предлагайте и... отвечайте. Даже, когда больно и непонятно. И когда не гладят по головке. Но разве ВА (Владимир Александрович Зеленский – ИФ) говорил, что будет вытирать кому-то pr-сопли, водить за ручку, объяснять, наконец, что делать в конкретном совете? Максимы сегодня только две: не воровать и не отказываться от ответственности. И реально оценивать свои возможности. И бороться, хорошо понимая лживость и цинизм старья)...", - написал он на своей странице в Фейсбук в среду.

Подоляк назвал рассуждения о том, что партия "Слуга народа" на местных выборах якобы разгромно всё проиграла, а выиграли "крутые партии "восточных" и "западных" реваншистов", использованием тактики "тысячи мелких порезов".

"На самом деле, все чуть иначе. Парочки дней оказалось достаточно, чтобы схлынула пена очередной большой лжи... ОПЗЖ, которая якобы реваншировала, и ЕС, которая опять надулась мощным голосом традиционной седовласой брехни, так и остались анклавными. Строго региональными образованиями. Только "для своих". Тогда как "Слуга народа", имея ноль депутатов (внимательно цифру прочитайте) на старте, получила более 4 тысяч депутатов советов разных уровней по всей стране. Ключевое здесь - по всей стране. Равномерно. Везде. Больше всех прочих", - отметил он.

Подоляк также считает, что "тонны отборных фейков и тотального информационного негатива" смутили украинское общество, которое напугано, унижено, разочарованно, растерзано.

"Его ежедневно лишают надежды все эти агрессивные политические карлики, кликушествуя "все пропало, все пропало, все умрут". И оно (общество) откровенно плюнуло на все. Не хочет голосовать. Ни за кого. Ни за новых. Ни за старых. Ни за местных вороватых. И как следствие – итоговые цифры, породившие у "мертвых" политиков опять иллюзии. Потому что при явке в два раза большей все эти "анклавные партии" ("ОПЗЖ" и "Евросолидарность") получают свои традиционные 8-12% отмобилизованных и яростных. Не голосуют же сегодня только умеренные. А потому посмотрим чуть позже на реальную электоральную картинку...", - считает советник главы Офис президента.