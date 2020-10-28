Резников: Называть Крым аннексированным – ошибочно, он временно оккупирован

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Крым не аннексирован, а временно оккупирован Россией.

"Я еще раз призываю публичных и общественных деятелей, их пресс-службы, СМИ, экспертов и просто корреспондентов, корректно использовать дефиниции. Ни Украина, ни весь цивилизованный мир не признает аннексию Крыма. Да, была попытка аннексии, именно попытка, но де-юре и де-факто полуостров временно оккупирован РФ - Украина и весь мир признает эту территорию, как временно оккупированную. Собственно, это определено и законом Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины". И украинский полуостров, как и оккупированные Луганская с Донецкая области, я уверен, вскоре вернется под контроль правительства Украины", - цитирует Резникова пресс-служба министерства.

В ведомстве отмечают, что "аннексия" предусматривает изменение суверенитета, то есть - правового статуса территории, и использование этого термина по отношению к украинскому полуострову некорректно и является категорически ошибочным.

При этом, "оккупация" - является временным явлением, которое не предусматривает изменения суверенитета над территорией. Оккупация предусматривает ряд обязательств страны-оккупанта, в частности, в области соблюдения прав человека.

"Следовательно, при ссылке на АР Крым и Севастополь корректно использовать словосочетание "временно оккупированных территориях" как и в случае отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", - подчеркнул Резников.