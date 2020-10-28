Политика

15:18 28.10.2020

Кабмин предложит Раде передать полномочия организовывать автобусные пасперевозки в пределах района ОГА и ОТГ

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Кабмин предложит Раде передать полномочия организовывать автобусные пасперевозки в пределах района ОГА и ОТГ

Кабинет министров Украины на заседании в среду поддержал законопроект, вносящий изменения в закон Украины "Об автомобильном транспорте", и передающий полномочия по организации пассажирских автобусных перевозок от райгосадминистраций в областные и объединенные территориальные громады.

Данный проект закона был принят с технико-юридическими правками в части изменения термина ОТГ на соответствующий современному законодательству.

Проектом закона, в связи с реформой децентрализации, предлагает полномочия по организации пассажирских перевозок по внутриобластным маршрутам, которые будут выходить за пределы территории ОТГ, возложить на облгосадминистрации, а на маршрутах общего пользования, которые проходят между населенными пунктами одной ОТГ (городские и пригородные маршруты) - на исполнительный орган местного совета ОТГ.

При этом отдельно указывается, что обеспечение организации пассажирских перевозок на автобусном маршруте "Киев - международный аэропорт "Борисполь" будет возложено на Киевскую городскую госадминистрацию.

Теги: #верховная_рада #ога #отг #кабмин
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