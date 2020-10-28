После решения по ряду норм антикоррупционного законодательства на КС могут начаться гонения со стороны власти – Нимченко

Гонения со стороны власти могут начаться на Конституционный суд Украины (КС) после того, как тот признал не соответствующими нормам Основного закона отдельные положения закона "О предотвращении коррупции" и ст.366-1 Уголовного кодекса об уголовной ответственности за недостоверное декларирование, заявил агентству "Интерфакс-Украина" народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", судья КС в отставке Василий Нимченко.

"Я поддерживаю это решение, так как сам являюсь одним из народных депутатов, осуществившим представление в КС о несоответствии нормам Конституции ряда положений антикоррупционного законодательства, если мне не изменяет память - их более 90. Мы указываем, что они не соответствуют Конституции и нарушают ст.32, ст.63 и другие: презумпцию невиновности, конфиденциальность личной жизни", - сказал Нимченко агентству в среду.

"Идет речь о том, что законодатель продублировал недавно признанную неконституционной норму Уголовного кодекса о незаконном обогащении, однако эта норма была продублирована и проигнорировано требование Конституции о презумпции невиновности, что нельзя обвинять человека, если не досказана вина, а тем более предъявлять требования о том, что кто-то совершил коррупционные действия без отсутствия приговора. Это не вписывается ни в нашу Конституцию, ни в международные нормы касательно защиты прав и свобод человека", - добавил нардеп.

По его словам, ряд норм антикоррупционного законодательства были приняты из политической целесообразности без согласования с текстом Основного закона. Таковыми народный депутат фракции "ОПЗЖ" называет положения, которые предоставляют НАБУ, ГБР и НАПК право вести надзор не только за субъектом декларирования, но и за членами его семьи, детьми до 16 лет и окружением.

"Вот поэтому мы и обратились в КС, защищая интересы людей прежде всего. Мы не просили отменять декларирование, и вопрос о том, что не нужно будет заполнять декларации, не стоит. Ее должны и будут заполнять, но когда речь идет об электронной декларации и когда речь идет о декларировании материальных средств, это не должно ограничивать и посягать на права и свободы других граждан, которые находятся в каких-то родственных, дружественных отношениях с декларантом или просто в состоянии знакомства - и такие подпадают под контроль со стороны антикоррупционных органов. Это типовая система жесткой, четко выстроенной иерархии полицейского государства. Конституцию никто не учитывал, ее требования никто не выполнил", - считает Нимченко.

Нардеп указывает, что решение КС принято по первой части поданного им и его коллегами представления, вторая часть обращения в КС сейчас проходит этап следственных действий. Член фракции ОПЗЖ уверен, что, несмотря на принятое решение, власть попробует в третий раз принять норму о незаконном обогащении. "Я думаю, что нормы о незаконном обогащении они будут пытаться принять в третий раз. Исполнительная власть будет вносить это в повестку дня пленарных заседаний Верховной Рады. Президент об этом заявляет, я не понимаю: он глава государства или исполнительной власти? Мне непонятны подобные действия, но были такие заявления", - сказал он.

Вторым последствием решения КСУ по ряду норм антикоррупционного законодательства Нимченко видит начало давление власти на КС. "Я думаю, что начнется или будут продолжаться гонения на КС, поскольку он в настоящее время рассматривает дела о неконституционности Высшего антикоррупционного суда, ГБР. Я уже слышал и читал, что представители президентской вертикали, исполнительной власти и представитель Верховной Рады в КС прибегают к дискриминации в отношении КС. Я не думаю, что это показатель уровня демократии в нашей стране. Это непонимание роли КС, как единственного органа, который отвечает за верховенство Конституции в Украине", - отметил он.

"Посмотрите, какие нападки сейчас начнутся сейчас на КС: будут пытаться возбуждать уголовные дела, будут искать какие-то конфликты интересов", - сказал Нимченко.

Ранее экс-нардеп, член наблюдательного совета Укрзализныци" Сергей Лещенко сообщил, что на закрытом заседании во вторник КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий Национального агентства по противодействию коррупции. Источник в суде сообщил, что КС на закрытом заседании принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

Представление 47 народных депутатов фракции ОПЗЖ от 4 августа о конституционности отдельных положений закона "О предупреждении коррупции", Уголовного кодекса Украины, Гражданского процессуального кодекса Украины и других связанных с ними законов Украины, затрагивающих права и свободы граждан (относительно декларирования доходов, мониторинга образа жизни, законности получения активов) изложено на 79 страницах.