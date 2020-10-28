Правительство Украины отменило для иностранцев квоту на получение высшего образования в украинских вузах

Кабинет министров Украины отменил норму о 150 местах государственного заказа для квоты на получение высшего образования иностранцами и лицами без гражданства в украинских вузах.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

В частности, Кабмин исключил норму, согласно которой ежегодно устанавливалась квота 150 мест государственного заказа, в границах которой устанавливались квоты на получение высшего образования иностранцами, лицами без гражданства и беженцами.

Такое решение принято на выполнение закона "Закона о высшем образовании" и устанавливает равные права на получение образования вышеупомянутых категорий и граждан Украины.