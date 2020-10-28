Политика

14:27 28.10.2020

Стратегическое партнерство между Украиной и США будет развиваться при любом президенте - глава МИД Украины

2 мин читать
Стратегическое партнерство между Украиной и США будет развиваться при любом президенте - глава МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что стратегическое партнерство между Украиной и США будет развиваться независимо от того, кто победит на выборах американского президента.

"Мое единственное пожелание относительно американских выборов заключается в том, чтобы они как можно быстрее закончились, избранный президент США принял присягу и мы могли двигаться дальше в развитии стратегического партнерства между нашими странами, которое, я уверен, будет развиваться при любом президенте. Вопрос только в скорости развития", - сказал глава МИД Украины в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что Украина была, есть и будет в стороне от проходящей в США президентской кампании. "Мы были, есть и будем в стороне от этой кампании. Мы считаем, что американская демократия достаточно зрелая для того, чтобы принимать решения и делать выбор, который соответствует интересам американского народа", - подчеркнул Кулеба.

Министр также указал, что крупнейшим активом Украины в США является двухпартийная поддержка.

"На самом деле, есть четкая позиция президента, которая подчеркивалась неоднократно, есть четкая позиция МИД о том, что крупнейшим активом Украины в США является двухпартийная поддержка. Это основополагающий принцип нашей политики в отношении США. Фамилия президента или его партийная принадлежность не имеет значения до тех пор, пока Украину будут одинаково поддерживать и демократы, и республиканцы", - добавил Кулеба.


Полный текст интервью с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #сша #украина #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:34 28.10.2020
Более 71 млн человек уже досрочно проголосовали на президентских выборах в США

Более 71 млн человек уже досрочно проголосовали на президентских выборах в США

09:34 28.10.2020
Apple разрабатывает собственный поисковик на фоне антимонопольного дела против Google в США - СМИ

Apple разрабатывает собственный поисковик на фоне антимонопольного дела против Google в США - СМИ

07:33 28.10.2020
Сайт предвыборной кампании Трампа был атакован хакерами

Сайт предвыборной кампании Трампа был атакован хакерами

03:29 28.10.2020
NASA проводит операцию по консервации на зонде OSIRIS-REx образцов грунта с астероида Бенну

NASA проводит операцию по консервации на зонде OSIRIS-REx образцов грунта с астероида Бенну

23:39 27.10.2020
NASA и Европейское космическое агентство подписали соглашение по созданию окололунной станции

NASA и Европейское космическое агентство подписали соглашение по созданию окололунной станции

20:23 27.10.2020
Трамп разочарован нарушением перемирия между Арменией и Азербайджаном, но верит в возможность урегулирование ситуации

Трамп разочарован нарушением перемирия между Арменией и Азербайджаном, но верит в возможность урегулирование ситуации

14:19 27.10.2020
В Брюсселе полагают, что Киев и Будапешт должны решить существующие двусторонние проблемы, основываясь на ценностях и принципах ЕС

В Брюсселе полагают, что Киев и Будапешт должны решить существующие двусторонние проблемы, основываясь на ценностях и принципах ЕС

13:36 27.10.2020
ENEMO оценивает местные выборы в Украине как свободные и конкурентные, хотя имеет ряд замечаний – предварительный отчет

ENEMO оценивает местные выборы в Украине как свободные и конкурентные, хотя имеет ряд замечаний – предварительный отчет

12:07 27.10.2020
Компания ULA планирует в начале ноября запустить на орбиту новейший разведспутник США NROL-101

Компания ULA планирует в начале ноября запустить на орбиту новейший разведспутник США NROL-101

12:00 27.10.2020
Украина с 1 ноября начинает оформление е-Виз гражданам Таиланда, Мьянмы и Лаоса

Украина с 1 ноября начинает оформление е-Виз гражданам Таиланда, Мьянмы и Лаоса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кулеба не видит целесообразности менять "нормандский формат"

Кулеба: в ходе третьего раунда переговоров с Ираном будет обсуждаться выплата компенсаций родственникам погибших в сбитом самолете "МАУ"

Написание новых минских договоренностей сопряжено с рисками, нужно искать решения внутри имеющихся соглашений – Кулеба

Корниенко назвал результат "Слуги народа" на местных выборах большим успехом: партия завела в районные и облсоветы больше депутатов, чем другие политсилы

"Слуга народа" Гунько опережает Ляшко на 2,11% в округе №208 после подсчета почти 95% протоколов – ЦИК

ПОСЛЕДНЕЕ

Кулеба не видит целесообразности менять "нормандский формат"

Кулеба: в ходе третьего раунда переговоров с Ираном будет обсуждаться выплата компенсаций родственникам погибших в сбитом самолете "МАУ"

Написание новых минских договоренностей сопряжено с рисками, нужно искать решения внутри имеющихся соглашений – Кулеба

От Covid-19 умер мэр Борисполя и лидер избирательной гонки Федорчук

Климкин расценил решение КС о неконституционности антикоррупционной реформы как больший шаг назад в евроинтеграции Украины

Решение КС о неконституционности антикоррупционной реформы будут иметь негативные последствия для Украины - нардеп Геращенко

Посольства ЕС и США на встрече с главой КС Украины отметили важность сохранения достигнутого после Революции достоинства

Корниенко назвал результат "Слуги народа" на местных выборах большим успехом: партия завела в районные и облсоветы больше депутатов, чем другие политсилы

"Слуга народа" Гунько опережает Ляшко на 2,11% в округе №208 после подсчета почти 95% протоколов – ЦИК

Кернес и его политсила победили на выборах в Харьковский городской и областной советы - предварительные результаты

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА