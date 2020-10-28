Стратегическое партнерство между Украиной и США будет развиваться при любом президенте - глава МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что стратегическое партнерство между Украиной и США будет развиваться независимо от того, кто победит на выборах американского президента.

"Мое единственное пожелание относительно американских выборов заключается в том, чтобы они как можно быстрее закончились, избранный президент США принял присягу и мы могли двигаться дальше в развитии стратегического партнерства между нашими странами, которое, я уверен, будет развиваться при любом президенте. Вопрос только в скорости развития", - сказал глава МИД Украины в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что Украина была, есть и будет в стороне от проходящей в США президентской кампании. "Мы были, есть и будем в стороне от этой кампании. Мы считаем, что американская демократия достаточно зрелая для того, чтобы принимать решения и делать выбор, который соответствует интересам американского народа", - подчеркнул Кулеба.

Министр также указал, что крупнейшим активом Украины в США является двухпартийная поддержка.

"На самом деле, есть четкая позиция президента, которая подчеркивалась неоднократно, есть четкая позиция МИД о том, что крупнейшим активом Украины в США является двухпартийная поддержка. Это основополагающий принцип нашей политики в отношении США. Фамилия президента или его партийная принадлежность не имеет значения до тех пор, пока Украину будут одинаково поддерживать и демократы, и республиканцы", - добавил Кулеба.



Полный текст интервью с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".