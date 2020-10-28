Кулеба: в ходе третьего раунда переговоров с Ираном будет обсуждаться выплата компенсаций родственникам погибших в сбитом самолете "МАУ"

Предметный разговор о том, когда и как Ираном будут выплачены компенсации родственникам погибших в результате сбивания самолета Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", будет происходить во время третьего раунда переговоров между странами, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы надеемся, что во время третьего раунда переговоров уже будет происходить предметный разговор о том, когда, как компенсации будут выплачены. Однако, честно говоря, я бы не сводил эту историю именно к деньгам, потому что вопрос - шире, это вопрос справедливости, наказания тех, кто совершил это преступление", - сказал Кулеба в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что с осторожным оптимизмом смотрит на динамику переговоров с Ираном.

"На втором раунде договорились о нескольких важных вещах. Во-первых, действительно, сам ход дискуссии показывает, что Иран признает ответственность не на словах, а на деле, и готов идти по пути урегулирования. Во-вторых, было договорено, что за каждого погибшего, независимо от гражданства, будет компенсирована одинаковая сумма. Это очень важно с точки зрения стратегии урегулирования и установления справедливости. В-третьих, сразу после второго раунда переговоров договорились о третьем, на котором уже будут предметно работать над вопросом компенсаций", - пояснил он.

Глава МИД Украины добавил, что сейчас очень важно, чтобы правоохранительные органы Ирана максимально открыто сотрудничали с правоохранительными органами Украины, прежде всего с Офисом генерального прокурора, и предоставляли всю необходимую информацию.

"Кроме того, важно, чтобы группа пострадавших стран, от имени которых Украина ведет переговоры вышла с единой консолидированной позицией на третий раунд переговоров. Ведется нормальная дипломатическая работа, но главное, что этот процесс, и на этом этапе мы не видим попыток Ирана сорвать его. Я надеюсь, что так будет и впредь, и мы урегулируем эту проблему", - отметил министр.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту "Тегеран-Киев", был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января 2020 года. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

В конце июля в Киеве прошли переговоры с иранской стороной по выплате компенсаций за сбитый самолет МАУ. 20 октября Украина и Иран завершили второй раунд переговоров по сбитому самолету "МАУ" вблизи Тегерана.



Полный текст интервью с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".