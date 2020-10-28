Решение КС о неконституционности антикоррупционной реформы будут иметь негативные последствия для Украины - нардеп Геращенко

Решение Конституционного суда о признании неконституционными отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и ст. 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовную ответственность за недостоверное декларирование, будут иметь негативные последствия для Украины, считает сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"Эти решения будут иметь крайне негативные последствия для страны, население которой, как мы помним, еще два дня назад "проголосовало" за пожизненное (заключение - ИФ) для коррупционеров, а МВФ отказал в очередном транше через непрозрачное избрания конкурсной комиссии САП", - написала Геращенко в среду в Фейсбуке.

Народный депутат подчеркнула, что законы, реализующие антикоррупционную реформу, не были идеальными и "точно нуждались в совершенствовании, но не ликвидации".

"Наша команда внедрила антикоррупционную реформу. В эпоху Зеленского ее ликвидировали", - резюмировала Геращенко.