Политика

11:01 28.10.2020

Решение КС о неконституционности антикоррупционной реформы будут иметь негативные последствия для Украины - нардеп Геращенко

1 мин читать
Решение КС о неконституционности антикоррупционной реформы будут иметь негативные последствия для Украины - нардеп Геращенко

Решение Конституционного суда о признании неконституционными отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и ст. 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовную ответственность за недостоверное декларирование, будут иметь негативные последствия для Украины, считает сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"Эти решения будут иметь крайне негативные последствия для страны, население которой, как мы помним, еще два дня назад "проголосовало" за пожизненное (заключение - ИФ) для коррупционеров, а МВФ отказал в очередном транше через непрозрачное избрания конкурсной комиссии САП", - написала Геращенко в среду в Фейсбуке.

Народный депутат подчеркнула, что законы, реализующие антикоррупционную реформу, не были идеальными и "точно нуждались в совершенствовании, но не ликвидации".

"Наша команда внедрила антикоррупционную реформу. В эпоху Зеленского ее ликвидировали", - резюмировала Геращенко.

Теги: #геращенко #кс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:26 28.10.2020
Судьи КС приняли решение о неконституционности антикоррупционной реформы в собственных интересах, заявляют в НАПК

Судьи КС приняли решение о неконституционности антикоррупционной реформы в собственных интересах, заявляют в НАПК

19:26 27.10.2020
Посольства ЕС и США на встрече с главой КС Украины отметили важность сохранения достигнутого после Революции достоинства

Посольства ЕС и США на встрече с главой КС Украины отметили важность сохранения достигнутого после Революции достоинства

16:12 26.10.2020
МВД Украины выполнило задачу по безопасности на местных выборах – Геращенко

МВД Украины выполнило задачу по безопасности на местных выборах – Геращенко

14:50 26.10.2020
МВД Украины выполнило задачу по безопасности на местных выборах

МВД Украины выполнило задачу по безопасности на местных выборах

20:37 25.10.2020
В Киевсовете должна быть коалиция сил, представляющих Майдан – нардеп Геращенко

В Киевсовете должна быть коалиция сил, представляющих Майдан – нардеп Геращенко

12:31 21.10.2020
КС приступил к рассмотрению жалобы о конституционности положений Админкодекса в части ответственности за автофиксирумые нарушения ПДД

КС приступил к рассмотрению жалобы о конституционности положений Админкодекса в части ответственности за автофиксирумые нарушения ПДД

15:12 19.10.2020
КС грубо нарушил право Рады и президента недопуском на заседание по вопросу, связанному с делом о антикоррупционном законодательстве – Вениславский

КС грубо нарушил право Рады и президента недопуском на заседание по вопросу, связанному с делом о антикоррупционном законодательстве – Вениславский

10:02 18.10.2020
В "Евросолидарности" призвали Зеленского направить деньги на противодействие распространению COVID-19, а не на опросы

В "Евросолидарности" призвали Зеленского направить деньги на противодействие распространению COVID-19, а не на опросы

10:31 16.10.2020
Нацполиция прекратила факты вмешательства в Единый реестр избирателей, рекордный прирост зафиксирован в Затоке

Нацполиция прекратила факты вмешательства в Единый реестр избирателей, рекордный прирост зафиксирован в Затоке

16:46 12.10.2020
Балуха переводят из реанимации в нейрохирургию – нардеп

Балуха переводят из реанимации в нейрохирургию – нардеп

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Корниенко назвал результат "Слуги народа" на местных выборах большим успехом: партия завела в районные и облсоветы больше депутатов, чем другие политсилы

"Слуга народа" Гунько опережает Ляшко на 2,11% в округе №208 после подсчета почти 95% протоколов – ЦИК

Кернес и его политсила победили на выборах в Харьковский городской и областной советы - предварительные результаты

В Украине более 91% УИК завершили подсчет голосов на местных выборах и передали документы в ТИК

В Брюсселе полагают, что Киев и Будапешт должны решить существующие двусторонние проблемы, основываясь на ценностях и принципах ЕС

ПОСЛЕДНЕЕ

Корниенко назвал результат "Слуги народа" на местных выборах большим успехом: партия завела в районные и облсоветы больше депутатов, чем другие политсилы

"Слуга народа" Гунько опережает Ляшко на 2,11% в округе №208 после подсчета почти 95% протоколов – ЦИК

Кернес и его политсила победили на выборах в Харьковский городской и областной советы - предварительные результаты

"Евросолидарность" озвучила принципы формирования большинства в Киевсовете

В Украине более 91% УИК завершили подсчет голосов на местных выборах и передали документы в ТИК

Более трети украинцев считает, что социально-экономическая политика власти направлена на поддержку богатых и олигархов - опрос

В Брюсселе полагают, что Киев и Будапешт должны решить существующие двусторонние проблемы, основываясь на ценностях и принципах ЕС

ENEMO оценивает местные выборы в Украине как свободные и конкурентные, хотя имеет ряд замечаний – предварительный отчет

Во Львовский горсовет предварительно проходят 5 партий

"Батькивщина" требует честного подсчета голосов на выборах нардепа в 208-м округе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА