Политика

19:26 27.10.2020

Посольства ЕС и США на встрече с главой КС Украины отметили важность сохранения достигнутого после Революции достоинства

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Посольства ЕС и США на встрече с главой КС Украины отметили важность сохранения достигнутого после Революции достоинства

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас и временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин в ходе встречи с главой Конституционного суда Украины Александром Тупицким обсудили важность прозрачности в работе и сохранения достигнутого после Революции достоинства в 2014 году.

"Плодотворная встреча представительства ЕС в Украине и посольства США в Украине с главой Конституционного суда Украины. Мы обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе важность прозрачности и сохранения достижений, достигнутых после Революции достоинства в 2014 году", - написал Маасикас в Twitter во вторник.

Теги: #майдан #кс
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