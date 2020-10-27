Политика

17:12 27.10.2020

"Слуга народа" Гунько опережает Ляшко на 2,11% в округе №208 после подсчета почти 95% протоколов – ЦИК

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"Слуга народа" Гунько опережает Ляшко на 2,11% в округе №208 после подсчета почти 95% протоколов – ЦИК

Кандидат на промежуточных выборах народного депутата в одномандатном избирательном округе (ОИО) №208 (Черниговская обл.) Анатолий Гунько ("Слуга народа") лидирует на выборах по итогам подсчета 94,97% обработанных протоколов.

Согласно обнародованным в среду на сайте Центризбиркома данным, за Гунько отдали свои голоса 34,05% избирателей (19 931 голосов). На втором месте идет лидер Радикальной партии Олег Ляшко, за которого проголосовали 31,94% избирателей (18 696 голосов).

За самовыдвиженку Людмилу Давыденко проголосовали 26,58% избирателей (15 558 голосов).

Остальные кандидаты в народные депутаты набирают менее 5% голосов.

Как сообщалось, по данным ЦИК, явка на промежуточных выборах народного депутата, состоявшихся 25 октября, составила 50,03%.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала кандидатов в народные депутаты в одномандатном избирательном округе (ОИО) №208: самовыдвиженца из Сум, председателя правления БО " БФ Олексія Оскера" Алексея Оскера; самовыдвиженца, предпринимателя из Ирпеня Михаила Побигая; выдвинутого "Партией Сергея Суханова" адвоката из Днепра Сергея Суханова; кандидата от Прогрессивной социалистической партии Украины Ивана Донца; лидера политической партии "Радикальная партия" Олега Ляшко; члена политической партии "Команда Сергея Минько" Виталия Чорного; кандидата от политической партии "Правоконсервативная партия Украины "Северный путь" Василия Крутчака, а также Анатолия Григорьевича Гунько, выдвинутого политической партией "Слуга народа" и Анатолия Николаевича Гунько, самовыдвиженца.

В этот же день, 25 октября, в стране проходили местные выборы, явка на которых в Черниговской области в целом составила, по данным ЦИК, 41,64%.

Теги: #ляшко #черниговская_область #слуга_народа #цик
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