Политика

15:15 27.10.2020

В Украине более 91% УИК завершили подсчет голосов на местных выборах и передали документы в ТИК

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В Украине более 91% УИК завершили подсчет голосов на местных выборах и передали документы в ТИК

В регионах Украины завершается подсчет голосов избирателей на местных выборах, составление протоколов, передача от участковых избирательных комиссий (УИК) в сельские, поселковые и городские территориальные избирательные комиссии (ТИК), в настоящее время этот процесс завершен в более чем 91% УИК.

Как сообщает пресс-служба ЦИК во вторник, согласно информации, поступившей в секретариат Центризбиркома, по состоянию на 12:00 около 26,7 тыс. УИК, что составляет более 91% от общего количества образованных УИК, завершили подсчет голосов избирателей, составили об этом протоколы и передали всю избирательную документацию в ТИК. Этот процесс полностью завершен в 6 областях: Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Сумской, Хмельницкой и Черновицкой.

Кроме того, отметили в ЦИК, уже начался процесс передачи протоколов об итогах голосования по выборам депутатов районных и областных советов от ТИК территориальных громад (сельских, поселковых, городских) районным и областным ТИК.

В Центризбиркоме напомнили, что сельские, поселковые и городские ТИК составляют протоколы о результатах по выборам депутатов сельского, поселкового и городского совета, а также соответствующего сельского, поселкового и городского головы. Кроме того, эти ТИК составляют протоколы об итогах голосования по выборам депутатов районного и областного совета, которые передают в районные и областные ТИК. Последние на основании этих протоколов устанавливают результаты выборов депутатов районных и областных советов.

В частности, в 15 областях (Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой и Черниговской) районные ТИК уже приняли 60 таких протоколов. А в 9 областях (Волынской, Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской и Черкасской) 9 протоколов получили областные ТИК.

Теги: #подсчет #голоса #выборы
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