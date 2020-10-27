В Брюсселе полагают, что Киев и Будапешт должны решить существующие двусторонние проблемы, основываясь на ценностях и принципах ЕС

В Европейском союзе считают, что Украина и Венгрия должны разрешить существующие противоречия, основываясь на европейских ценностях, позиция ЕС в отношении Киева остается неизменной.

Так во вторник в Брюсселе прокомментировал ситуацию, сложившуюся в отношениях Киева и Будапешта представитель Внешней дипломатической службы ЕС Питер Стано.

"Единственное, что может сделать ЕС, так это поощрить всех, кто привлечен к двусторонним вопросам, пытаться разрешить их, основываясь на ценностях и принципах ЕС и на принципе добрососедских отношений", - констатировал он.

Говоря о европейских устремлениях Украины, Стано вновь подтвердил сказанное от имени всех 27 стран-членов ЕС о том, что "Украина – важный сосед, страна, с которой у нас есть огромное сотрудничество – у нас есть Соглашение об ассоциации, которое является самым амбициозным среди наших партнеров, и мы, как ЕС, привержены продолжать это тесное сотрудничество с Украиной для того, чтобы приблизить ее как можно ближе к ЕС, реагируя на амбиции украинского народа и достигнутых украинскими властями результатов".

"Нет изменений в политике ЕС, как это было сказано неоднократно, когда речь идет об Украине, что было подтверждено не так давно на саммите Украина-ЕС", - заверил представитель европейской дипломатии.

Отвечая на уточняющий вопрос о возможной поддержке Венгрией будущих решений ЕС в отношении Украины, Стано сказал: "Не моя роль комментировать заявления в сфере двусторонних отношений между двумя странами. Нет изменений в решениях ЕС, которые касаются Украины, нет изменений в позиции ЕС в отношении Украины. В отношении того, что кто-то что-то может сказать или сказал, то ЕС продолжает тесное сотрудничество с Украиной, основываясь на очень четком наборе критериев, ожиданий и договоренностей, и на данный момент это не изменяется. Я не буду спекулировать о том, может или нет это измениться позже. Решения в ЕС принимаются единогласно, когда речь идет о третьих странах, особенно если у них есть амбиции как можно ближе быть к ЕС", - пояснил он.

При этом представитель ЕС подчеркнул важность того, "чтобы отношения между отдельными странами-членами и Украиной продолжались развиваться, основываясь на принципах и ценностях ЕС и добрососедства, и чтобы все проблемы, которые есть между двумя странами, были решены непосредственно этими двумя странами".