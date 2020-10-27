Политика

14:19 27.10.2020

В Брюсселе полагают, что Киев и Будапешт должны решить существующие двусторонние проблемы, основываясь на ценностях и принципах ЕС

2 мин читать
В Брюсселе полагают, что Киев и Будапешт должны решить существующие двусторонние проблемы, основываясь на ценностях и принципах ЕС

В Европейском союзе считают, что Украина и Венгрия должны разрешить существующие противоречия, основываясь на европейских ценностях, позиция ЕС в отношении Киева остается неизменной.

Так во вторник в Брюсселе прокомментировал ситуацию, сложившуюся в отношениях Киева и Будапешта представитель Внешней дипломатической службы ЕС Питер Стано.

"Единственное, что может сделать ЕС, так это поощрить всех, кто привлечен к двусторонним вопросам, пытаться разрешить их, основываясь на ценностях и принципах ЕС и на принципе добрососедских отношений", - констатировал он.

Говоря о европейских устремлениях Украины, Стано вновь подтвердил сказанное от имени всех 27 стран-членов ЕС о том, что "Украина – важный сосед, страна, с которой у нас есть огромное сотрудничество – у нас есть Соглашение об ассоциации, которое является самым амбициозным среди наших партнеров, и мы, как ЕС, привержены продолжать это тесное сотрудничество с Украиной для того, чтобы приблизить ее как можно ближе к ЕС, реагируя на амбиции украинского народа и достигнутых украинскими властями результатов".

"Нет изменений в политике ЕС, как это было сказано неоднократно, когда речь идет об Украине, что было подтверждено не так давно на саммите Украина-ЕС", - заверил представитель европейской дипломатии.

Отвечая на уточняющий вопрос о возможной поддержке Венгрией будущих решений ЕС в отношении Украины, Стано сказал: "Не моя роль комментировать заявления в сфере двусторонних отношений между двумя странами. Нет изменений в решениях ЕС, которые касаются Украины, нет изменений в позиции ЕС в отношении Украины. В отношении того, что кто-то что-то может сказать или сказал, то ЕС продолжает тесное сотрудничество с Украиной, основываясь на очень четком наборе критериев, ожиданий и договоренностей, и на данный момент это не изменяется. Я не буду спекулировать о том, может или нет это измениться позже. Решения в ЕС принимаются единогласно, когда речь идет о третьих странах, особенно если у них есть амбиции как можно ближе быть к ЕС", - пояснил он.

При этом представитель ЕС подчеркнул важность того, "чтобы отношения между отдельными странами-членами и Украиной продолжались развиваться, основываясь на принципах и ценностях ЕС и добрососедства, и чтобы все проблемы, которые есть между двумя странами, были решены непосредственно этими двумя странами".

Теги: #ес #украина #венгрия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:36 27.10.2020
ENEMO оценивает местные выборы в Украине как свободные и конкурентные, хотя имеет ряд замечаний – предварительный отчет

ENEMO оценивает местные выборы в Украине как свободные и конкурентные, хотя имеет ряд замечаний – предварительный отчет

12:00 27.10.2020
Украина с 1 ноября начинает оформление е-Виз гражданам Таиланда, Мьянмы и Лаоса

Украина с 1 ноября начинает оформление е-Виз гражданам Таиланда, Мьянмы и Лаоса

11:29 27.10.2020
Украина "недружественными шагами" отказалась от поддержки Венгрией усилий по евроатлантической интеграции - Сийярто

Украина "недружественными шагами" отказалась от поддержки Венгрией усилий по евроатлантической интеграции - Сийярто

11:07 27.10.2020
В Азербайджане открылось первое почетное консульство Украины

В Азербайджане открылось первое почетное консульство Украины

07:38 27.10.2020
В двух областях Украины неизвестные сообщили о якобы минировании двух избирательных комиссий

В двух областях Украины неизвестные сообщили о якобы минировании двух избирательных комиссий

07:16 27.10.2020
Российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали

Российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали

06:57 27.10.2020
На Буковине 389 случаев заболевания коронавирусом

На Буковине 389 случаев заболевания коронавирусом

06:06 27.10.2020
Венедиктова: всем правоохранителям поставлена неудовлетворительная оценка по борьбе с коррупцией

Венедиктова: всем правоохранителям поставлена неудовлетворительная оценка по борьбе с коррупцией

03:35 27.10.2020
Ощадбанк продлил карты переселенцев с истекшим сроком действия до 1 января 2021 года

Ощадбанк продлил карты переселенцев с истекшим сроком действия до 1 января 2021 года

01:13 27.10.2020
В Египте акула напала на украинскую семью, ребенок в реанимации

В Египте акула напала на украинскую семью, ребенок в реанимации

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине более 91% УИК завершили подсчет голосов на местных выборах и передали документы в ТИК

ENEMO оценивает местные выборы в Украине как свободные и конкурентные, хотя имеет ряд замечаний – предварительный отчет

Во Львовский горсовет предварительно проходят 5 партий

Украина "недружественными шагами" отказалась от поддержки Венгрией усилий по евроатлантической интеграции - Сийярто

Во Львовский облсовет проходят 9 партий

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине более 91% УИК завершили подсчет голосов на местных выборах и передали документы в ТИК

Более трети украинцев считает, что социально-экономическая политика власти направлена на поддержку богатых и олигархов - опрос

Во Львовский горсовет предварительно проходят 5 партий

"Батькивщина" требует честного подсчета голосов на выборах нардепа в 208-м округе

Мэры Кременчуга и Горишних Плавней переизбрались в один тур

Во Львовский облсовет проходят 9 партий

Резников: отказ от Минских соглашений в одностороннем порядке – самоубийство, это политико-дипломатические договоренности четырех стран

Вашингтон готов к сотрудничеству над созданием Крымской платформы – временный поверенный в делах США в Украине

Впервые за шесть лет войны внутренне перемещенные лица смогли проголосовать на местных выборах – Резников

Украина запретила въезд двум венгерским высокопоставленным лицам из-за агитации на Закарпатье

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА