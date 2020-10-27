Во Львовский горсовет предварительно проходят 5 партий

По предварительным данным, в новый состав Львовского городского совета проходят 5 партий, сообщили во вторник корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" в нескольких избирательных штабах со ссылкой на данные параллельного подсчета голосов.

Согласно этим данным, первое место занимает "Европейская солидарность" – более 30% голосов, "Самопомощь" – почти 20%, "Голос" – 8,9%, "ВАРТА" – 7%, ВО "Свобода" – 6,7%.

Партия "Слуга народа" набирает 3,5% голосов.

В то же время, глава Львовской городской территориальной избирательной комиссии Игорь Слипецкий рассказал корреспонденту агентства, что окончательные результаты будут установлены "через 2-3 дня".

По его словам, в городскую комиссию еще не поступили сводные протоколы из 6 районных комиссий, на основе которых городская комиссия будет устанавливать результат выборов головы Львовской объединенной территориальной громады и совета новой громады.