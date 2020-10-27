"Батькивщина" требует честного подсчета голосов на выборах нардепа в 208-м округе

Партия "Батькивщина" требует от избирательных комиссий обеспечить честный подсчет голосов, а от правоохранительных органов - привлечь к ответственности исполнителей и заказчиков возможных фальсификаций результатов промежуточных выборов в народные депутаты на одномандатном избирательном округе №208 (Черниговская область).

"Батькивщина" требует от представителей избирательных комиссий всех уровней обеспечить честный подсчет голосов, а от правоохранительных органов - оценки каждого заявления о нарушении закона во время кампании и установления его (голосования – ИФ) результатов, привлечения к ответственности исполнителей и заказчиков фальсификаций на 208-м округе", - говорится в заявлении партии, обнародованном на сайте политической силы.

"Батькивщина" выразила обеспокоенность ситуацией, сложившейся вокруг промежуточных выборов в Верховную Раду в 208-м округе, где, по мнению партии, представители власти использовали грязные технологии и прибегли к фальсификациям.

В политсиле напомнили, что все социологические опросы, проводившиеся по этому округу, фиксировали безоговорочное лидерство кандидата от Радикальной партии Олега Ляшко.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии на утро вторника на 208-м округе обработан 81,4% протоколов, лидирует Анатолий Гунько (партия "Слуга народа"), которого поддержали 33,59% избирателей (16163 голосов "за"). На втором месте - Олег Ляшко ("Радикальная партия Олега Ляшка"), за которого избиратели отдали на 691 голос меньше - 32,15% "за" (15472 голоса).