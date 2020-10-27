Украина "недружественными шагами" отказалась от поддержки Венгрией усилий по евроатлантической интеграции - Сийярто

Министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что решение Украины запретить въезд двум венгерским чиновникам за агитацию на Закарпатье во время местных выборов, является недружественным шагом со стороны Киева.

Как сообщает "Дойче велле" со ссылкой на Reuters, в обнародованном во вторник на странице Сиярто в соцсети Facebook видеофрагменте венгерский министр отметил, что Будапешт пока не получил официального уведомления о запрете на въезд двум венгерским чиновникам.

По его словам, Украина сделала "недружественные шаги" в отношении Венгрии из-за вызова венгерского посла и решения запретить въезд двум чиновникам, а само такое решение является "жалким и бессмысленным".

"Этим Украина направляет месседж ..., что она отказалась от поддержки Венгрией своих усилий по евроатлантической интеграции", - сказал Сиярто.

Также он поздравил с победой венгерских кандидатов на местных выборах в Украине.

Как сообщалось, утром 25 октября министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook призвал венгров Закарпатья поддержать на местных выборах КМКС "Партия венгров Украины", а также действующего городского голову Берегово Золтана Бабяка. Также он сообщил, что жители Закарпатья, находящиеся на территории Венгрии, могут пересечь границу для голосования и вернуться обратно без обязательства проходить 14-дневный карантин.

В МИД Украины это оценили как прямую агитацию и заявили, что "таким образом официальный Будапешт нагло подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины и нанес коварный удар последовательным усилиям Украины конструктивно решить существующие в украинско-венгерских отношениях проблемы".

26 октября МИД Украины пригласило посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто, которому была вручена нота протеста в связи с фактами политической агитации венгерских официальных лиц в пользу одной из политических партий на местных выборах Украины.

В тот же день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщил, что Украина запретила въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии из-за агитации в Закарпатской области в ходе прошедших в стране местных выборов. "Уже запрещен въезд в Украину двум венгерским высокопоставленным лицам, которые в ходе этой избирательной кампании прибегали к прямой агитации в Закарпатской области. Один из них - это государственный секретарь канцелярии премьер-министра Венгрии", - сказал Кулеба.

Министр добавил, что также инициировано введение запрета на въезд в Украину еще нескольким венграм, которые активно вмешивались во внутренние дела Украины в ходе избирательной кампании. "Наши партнеры будут в ближайшее время детально проинформированы о факте вмешательства в выборы со стороны Венгрии, и мы уже проинформировали об этом наблюдательную миссию ОБСЕ", - подчеркнул Кулеба.

По словам главы МИД, в данной ситуации не может быть разных прочтений, и это было конкретное вмешательство во внутренние дела Украины. "Не надо все сводить исключительно к одному сообщению в Facebook моего коллеги (главы МИД Венгрии – ИФ) Петера Сийярто. Речь идет о венгерской политике в целом. Наша позиция очень проста, мы вчера дали оценку этим действиям. То, как вела себя венгерская власть накануне выборов и в день голосования, является вмешательством во внутренние дела Украины", - отметил министр.