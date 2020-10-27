Политика

09:31 27.10.2020

Во Львовский облсовет проходят 9 партий

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Во Львовский облсовет проходят 9 партий

Во Львовский областной совет По предварительным данным, проходят девять партий, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" источники, близкие к областной избирательной комиссии.

По данным источников, принято уже около 99% протоколов. Лидирует партия "Европейская солидарность" – почти 31% голосов.

На втором месте партия "Слуга народа" – 9,5%, "Самопомич" – 8,7%, ВО "Батькивщина" – 7%, "Голос" –6,6%, ВО "Свобода"- 6%, Народний рух України (НРУ) и Украинская Галицкая партия набирают по 5,6%, "За майбутнє" – 5,3%.

Теги: #львов #партии #облсовет
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