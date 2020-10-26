Политика

19:49 26.10.2020

Впервые за шесть лет войны внутренне перемещенные лица смогли проголосовать на местных выборах – Резников

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Впервые за шесть лет войны внутренне перемещенные лица смогли проголосовать на местных выборах – Резников

Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отмечает, что впервые за шесть лет войны на Донбассе внутренне перемещенные лица смогли проголосовать на местных выборах в Украине.

"Я считаю, что все, кто имеет право голосовать, должны иметь возможность его реализовать, если это не подвергает рискам. Меня очень огорчает тот факт, что кто-то был ограничен в своем праве проголосовать. И я бы хотел все-таки с позитивом смотреть на ситуацию: впервые за шесть лет войны, которая происходит с 2014 года, граждане Украины, которые являются внутренне перемещенными лицами, получили право голоса на местных выборах. Раньше этого права у них не было. На местных выборах 2015 года у них не было возможности голосовать, потому что было ожидание, что они вернутся назад и смогут голосовать в Горловке, Донецке и т.д.", - сказал он в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

Резников также указал, что 1,5 млн украинцев сегодня считаются внутренне перемещенными лицами, поскольку они зарегистрированы в соответствующем реестре, но, по некоторым данным, постоянно проживают на подконтрольной территории Украины 1 миллион человек.

"500 тыс. зарегистрированных внутренне перемещенных лиц, на самом деле, проживают на сегодняшний день на временно оккупированных территориях. И в зависимости от ограничений, которые есть на КПВВ, они не пересекают (линию разграничения – ИФ). И они зарегистрированы по всей территории Украины, они не зарегистрированы на территории Донецкой или Луганской областей. Они зарегистрированы и в Киеве, и в Харькове, вернулись на временно оккупированные территории, и остались там на период карантинных ограничений", - отметил он.

Теги: #впл #резников #выборы #донбасс
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