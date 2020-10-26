"Евросолидарность" победила в 5 регионах и проходит во все облсоветы Украины - Порошенко

По итогам параллельного подсчета голосов, который проводит партийный штаб, "Европейская солидарность" лидирует на выборах во Львовской, Ровенской, Тернопольской, Киевской областях и в Киеве, заявил пятый президент, Украины, лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко.

Во время брифинга в Центральном штабе партии Порошенко отметил, что согласно параллельному подсчету голосов, во Львовский областной совет "Евросолидарность" набирает 30,52%, в Тернопольский - 22,68%, в Ровенский - 18,58%, в Киевский - 19,61%.

В Киеве на выборах в городской совет "Евросолидарность" набирает по данным обработки 96,57% протоколов 20,29% голосов, и это первый результат по Киеву.

"Мы очень радуемся, что мэр Киева Виталий Кличко, которого мы поддержали в начале кампании и не выдвигали своего кандидата, по последним подсчетам может победить уже в первом туре", - сказал Порошенко.

Он также отметил, что "Евросолидарность" единственная политическая сила, которая будет представлена во всех областных центрах Украины, в том числе и в Краматорске.

"Это огромный шаг вперед по сравнению с парламентскими выборами прошлого года, где "Европейская солидарность" заняла первое место только во Львовской области. На сегодняшний день мы представлены во всех без исключения областях и в пяти мы заняли первое место. Но это еще не все. Я еще раз подчеркиваю, что во всех областных центрах мы также победили на местных выборах", - сказал Порошенко.

"Слуги" (президента Украины Владимира – ИФ) Зеленского не имеют представительства в 3 областных центрах, ОПЗЖ по данным нашего подсчета голосов не преодолевает барьер в шести областных советах Украины. Партия Зеленского лидирует в 4 областях, ОПЗЖ лидирует в 3 областях и борется за 4-ю", - рассказал он.

"Я хотел бы поблагодарить всех, кто четко и последовательно своим голосованием поддержал политическую силу, которая стоит на принципах европейской и евроатлантической интеграции, четко и последовательно внедряет реформы, реализует курс, заложенный в Конституции Украины относительно постоянного членства Украины в ЕС и НАТО", - отметил Порошенко.

Политик также сообщил, что во Львове, Ровно и Сумах кандидаты на должность городского головы от "Евросолидарности" выходят во второй тур.

Пятый президент отметил, что "Евросолидарность" будет проводить консультации с другими проевропейскими силами касательно совместной поддержки во втором туре демократических кандидатов.