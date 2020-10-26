Политика

16:23 26.10.2020

Опрос Зеленского частично создал неправомерное политическое преимущество для партии власти на выборах, отмечают в БДИПЧ ОБСЕ

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Опрос Зеленского частично создал неправомерное политическое преимущество для партии власти на выборах, отмечают в БДИПЧ ОБСЕ

В Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) отмечают, что проводимый во время дня голосования опрос, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским, частично создавал неправомерное политическое преимущество для участников избирательного процесса от партии власти.

"Можем отметить, что опрос, который был инициирован президентом Владимиром Зеленским, проходивший рядом с избирательными участками в день выборов, и который был профинансирован его политической партией, а также касался соответствующих инициатив, которые сейчас вводит его Офис, несколько создавал неправомерное политическое преимущество, а также размывало непосредственно границы между государством и политической партией", - сказала руководитель миссии наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир на онлайн-конференции в понедельник.

Она отметила, что работавшие на президентском опросе люди преимущественно находились вне избирательных участков и не проявляли активность, хотя были довольно заметными.

Теги: #обсе #опрос #выборы
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