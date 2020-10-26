Решение не проводить выборы вблизи линии разграничения на Донбассе отразилось на гражданском доверии, отмечают в БДИПЧ ОБСЕ

В Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) отмечают, что решение о том, чтобы не проводить местные выборы в 18 территориальных громадах в Луганской и Донецкой областях вблизи линии фронта, не позволило в полной мере обеспечить соблюдение прав граждан.

"Решения не проводить выборы в 18 подконтрольных правительству территориальных громадах… не было достаточно прозрачным, и не дало возможности в полной мере обеспечить соблюдение прав граждан, что также отразилось на гражданском доверии", - сказала руководитель миссии наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир на онлайн-конференции в понедельник.