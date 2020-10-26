Опрос Зеленского не был референдумом или социсследованием, прошел на высоком уровне – Корниенко

Глава партии "Слуга народа", первый заместитель главы одноименной фракции Александр Корниенко подчеркивает, что проведенный по инициативе президента Украины Владимира Зеленского 25 октября всеукраинский опрос не был референдумом или социологическим исследованием, а был общенациональным опросом в "схожем на экзит-пол формате".

"Экзит-пол, который вчера был, в принципе был очень валидным по полученным нами результатам. Хотим подчеркнуть, что это не было референдумом, и не было социологическим исследованием, потому что никакого квотирования и т.д., выборки не было. Это был общенациональный опрос, в формате, схожем на экзит-пол", - сказал он на брифинг в понедельник в штабе партии.

Глава партии власти считает, что опрос прошел на "очень высоком уровне" на большинстве избирательных участков. "Были отдельные инциденты, но при всем напряжении всего нашего медиа-отдела мы больше 10 их не насчитали", - отметил он.

Как сообщалось, 13 октября президент Зеленский объявил о проведении в Украине в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов: нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах; поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны; поддерживают ли они сокращение численного состава Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов, легализацию медицинского каннабиса и поднятие на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.