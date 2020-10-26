В БДИПЧ ОБСЕ заявляют, что местные выборы в Украине прошли спокойно с соблюдением процедур

Избирательный процесс на прошедших в воскресенье местных выборах прошел спокойно и был хорошо организован, отмечает руководитель миссии наблюдателей от Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир.

"На ограниченном количестве избирательных участков, которые посещали представители БДИПЧ в день выборов, мы наблюдали, что избирательный процесс проходил в целом спокойно, был хорошо организован и прозрачен, все процедуры в целом были соблюдены", - сказала Гисладоттир на брифинге в понедельник в Киеве.

При этом она сообщила, что это предварительные выводы БДИПЧ ОБСЕ, представители миссии продолжат наблюдение за выборами в Украине в ходе второго тура.

"Мы надеемся, что наши предварительные выводы позволят в дальнейшем развивать украинское законодательное поле в этой сфере", - сказала руководитель миссии.

Миссия Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) по наблюдению за местными выборами начала свою работу в Украине 23 сентября 2020 года, команда миссии насчитывает 16 экспертов, которые работают в Киеве, а также 66 долгосрочных наблюдателей, которые работают по всей территории Украины.

"Местные выборы, которые прошли в Украине, были очень важными из-за того, что состоялась предварительная реформа децентрализации, которая дала местной власти, местному самоуправлению значительные полномочия", - отметила Гисладоттир.