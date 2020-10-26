Политика

15:07 26.10.2020

Ляшко обратился к правоохранителям с требованием расследовать возможный подкуп избирателей на округе 208

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Ляшко обратился к правоохранителям с требованием расследовать возможный подкуп избирателей на округе 208

Лидер партии "Радикальная партия Олега Ляшко" Олег Ляшко обратился в Национальную полицию Украины и к генеральному прокурору с требованием расследовать возможную фальсификацию результатов голосования в одномандатном избирательном округе (ОИО) №208 (Черниговская обл.).

"Кандидат от власти побеждает на участках с аномально высокой явкой, что свидетельствует о массовой скупке голосов в его пользу. Я обратился с заявлением в Нацполицию и Генпрокуратуру с требованием возбудить уголовное дело за подкуп избирателей и фальсификацию выборов", - написал Ляшко в соцсети Facebook в понедельник.

Как сообщалось, в понедельник утром кандидат на промежуточных выборах народного депутата в ОИО №208 Анатолий Гунько ("Слуга народа") сообщил, что согласно проведенному его штабом подсчету голосов он победил на выборах в округе №208 25 октября с разницей 1442 голоса.

В свою очередь Ляшко заявил, что не признает результат "этих купленных выборов" и заявил о масштабном подкупе избирателей в округе.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, комментируя сложившуюся ситуацию, заявил, что "высокая явка по этому округу действительно имела место и действительно есть повод задуматься, почему она была", и посоветовал Ляшко подготовить документы для проверки всех фактов возможных правонарушениях в день голосования и установления причин высокой явки.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в свою очередь призвал оппонентов Гунько "не затягивать процесс подсчета голосов".

"Если какие-то вопросы, то есть протоколы, есть акты о нарушениях избирательного процесса, которые могут использоваться в административном процессе. Пожалуйста – в суд, в полицию, не надо искусственно затягивать подсчет голосов, отпустите людей домой, они уже больше суток находятся на избирательных участках", - заявил он.

По результатам обработки 45,72% протоколов на промежуточных выборах народного депутата в округе №208 с незначительным опережением лидирует Ляшко, за которого проголосовали 32% избирателей, тогда как у Гунько 31,7% голосов. За самовыдвиженку Людмилу Давиденко проголосовали 29,19% избирателей.

В то же время, 2,75% избирателей проголосовали за самовыдвиженца Анатолия Николаевича Гунько, тезку и однофамильца кандидата от "Слуги народа", и еще 1,28% - за его однофамильца Игоря Витальевича Гунько. Остальные 13 кандидатов набрали менее 1% голосов избирателей каждый.

Теги: #ляшко #выборы
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