Политика

15:04 26.10.2020

Большинство участников опроса Зеленского ответило положительно на 4 из 5 его пунктов

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Большинство участников опроса Зеленского ответило положительно на 4 из 5 его пунктов

Подавляющее большинство Украины, принявших участие в инициированном президентом Украины Владимиром Зеленским всенародном опросе, поддержали идеи пожизненного заключения за коррупцию, сокращения численности Верховной Рады, легализации каннабиса в медицинских целях и использования Украиной гарантий Будапештского меморандума.

При этом, как свидетельствуют результаты обработки 74% анкет опроса "5 вопросов от президента", опубликованные на странице партии "Слуга народа" в Facebook, лишь половина участников опроса (46,7%) поддержала создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей, тогда как половина (46,48%) выступила против.

В частности, 82,97% принявших участие в опросе, поддержали идею пожизненного тюремного заключения за коррупцию в особо крупных размерах, 13,87% не поддержали.

Сокращение количества народных депутатов до 300 поддержали 89,6% опрошенных, не поддержали 7,12%.

Легализацию каннабиса в медицинских целях поддержали 64,88% участников инициированного главой государства опроса, не поддерживают 29,53%.

Поддерживают право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапешским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности 74,21% участников опроса, не поддерживают – 17,21%.

Как сообщалось, 13 октября Зеленский объявил о проведении в Украине в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов. По словам главы государства, результаты опроса не будут иметь юридических последствий, а сам он планирует использовать его данные для своих будущих предложений депутатам. Президент также сообщил, что на проведение общенационального опроса не будут выделять средств из государственного бюджета.

Опрос 25 октября проводили волонтеры. По данным гражданской сети "Опора", опрос проходил возле 55% избирательных участков по всей Украине.

Позже в "Опоре" заявили, что с точки зрения международных стандартов, проведенный в день местных выборов в Украине опрос "5 вопросов президента" можно трактовать как злоупотребление административным ресурсом, поскольку вся подготовка к проведению этого опроса имела форму скрытой предвыборной агитации со стороны президента.

Во Всеукраинской общественной организации "Комитет избирателей Украины" считают, что инициированный Зеленским всеукраинский опрос "реально провалился", и призвали возвращаться к реальным механизмам народовластия, принять законы о всеукраинском и местных референдумах.

Теги: #зеленский #опрос
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