Во Львовский горсовет проходят 5 партий, обработано 79% протоколов

Пять партий преодолевают проходной барьер на прошедших в воскресенье выборах во Львовский городской совет по результатам подсчета 79% протоколов, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник близкий к Львовской городской территориальной избирательной комиссии.

По данным источника, на первом месте партия "Европейская солидарность", за которою проголосовали 30,67% избирателей, на втором месте "Самопомич" – 19,76%. На третьем месте партия "Голос" –9,28%, ВО "Свобода" - 6,8%, партия "Варта" - 6,4%, созданная при участии членов "Народного контроля" и "УКРОПа", которые участвовали в предыдущих местных выборах в регионе.

Близка к преодолению проходного барьера - Украинская Галицкая партия, за которую проголосовали 4,74% избирателей.

Экзит-пол "Савик Шустер Студии" давал партии "Евросолидарность" во Львове 30,74%, "Самопомич" - 24,12%, ВО "Свобода" - 6,52%, партии "Варта" - 5,06%, "Слуге народа" - 4,74%, Украинской Галицкой партии - 4,65%.

В целом на выборах во Львовский горсовет было зарегистрировано 19 партий.