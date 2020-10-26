Политика

13:52 26.10.2020

Во Львовский облсовет проходят 9 партий, обработано 87,5% протоколов – источник в облизбиркоме

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Во Львовский облсовет проходят 9 партий, обработано 87,5% протоколов – источник в облизбиркоме

Проходной барьер на прошедших в воскресенье выборах во Львовский областной совет по результатам обработки 87,5% протоколов проходят девять партий, сообщил в понедельник агентству источник близкий к Львовской областной территориальной избирательной комиссии.

По данным источника, лидирует партия "Европейская солидарность", за которою проголосовали 30,6% избирателей. Также проходят партии "Слуга народа" – 9,58%, "Самопомич" – 8,65%, ВО "Батькивщина" – 7,47%, "Голос" – 6,6%, ВО "Свобода" - 6%, Народный Рух Украины–5,7%, Украинская галицкая партия – 5,6%, "За майбутне" – 5,09%.

Близка к преодолению проходного барьера партия "Гражданская позиция", за которую проголосовали 4,77% избирателей.

Теги: #львоская_область #выборы #облсовет
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