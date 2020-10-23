Политика

23:15 23.10.2020

На выделенные 100 млн грн на общенациональный опрос целесообразнее закупить кислородные концентраторы для обеспечения медзаведений - Порошенко

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На выделенные 100 млн грн на общенациональный опрос целесообразнее закупить кислородные концентраторы для обеспечения медзаведений - Порошенко

 Выделенные деньги в размере 100 млн грн на общенациональный опрос избирателей 25 октября, инициированный президентом Владимиром Зеленским, целесообразнее потратить на обеспечение медзаведений, в частности, приобретения тысячи кислородных концентраторов, заявил лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко.

"Хочу напомнить, что с февраля месяца мой фонд финансирует борьбу с коронавирусом. Могу сказать, что кислородный концентратор за рубежом стоит полторы тысячи долларов, здесь он стоит уже 100 тыс. Даже если это будет 100 тыс., то это будет 1000 кислородных концентраторов, тысячам больных пациентов одновременно будут спасены жизни", - цитирует пресс-служба "Евросолидарности" слова пятого президента.

Как отмечается, по подсчетам Гражданской сети "ОПОРА" опрос Зеленского обойдется не менее чем в 100 млн грн.

Порошенко убежден, что "это миллионы и миллионы масок, десятки миллионов тестов. Это оборудование, КТ".

Он отметил, что по состоянию на сегодняшний день более 27 аппаратов закупленных ранее не введены в эксплуатацию.

"Это преступление. И для них это все неважно. Для них принципиальная позиция - обмануть людей и пройти в местные советы", - заявил Порошенко.

Он подчеркнул, что данный опрос является "запрещенной агитацией и фальсификацией выборов" и предостерег, что это может вернуть Украину обратно в сферу влияния России, поскольку могут быть нарушены достигнутые за прошлые пять лет демократические стандарты.

Теги: #опрос #финансы #порошенко #украина
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