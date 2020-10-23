Возвращение делегации России в ПАСЕ подрывает доверие к Организации - Кулеба

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич в ходе телефонного разговора проинформировала министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу о результатах своего рабочего визита в Москву 19-20 октября, сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"Дмитрий Кулеба очередной раз подчеркнул, что безусловное возвращение делегации РФ в ПАСЕ вызвало кризис доверия в рамках Организации, подорвало доверие к ПАСЕ в Украине и Европе в целом, - говорится в сообщении на сайте МИД Украины в пятницу.

Также стороны обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия между Украиной и Советом Европы.