Политика

19:35 23.10.2020

Возвращение делегации России в ПАСЕ подрывает доверие к Организации - Кулеба

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Возвращение делегации России в ПАСЕ подрывает доверие к Организации - Кулеба

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич в ходе телефонного разговора проинформировала министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу о результатах своего рабочего визита в Москву 19-20 октября, сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"Дмитрий Кулеба очередной раз подчеркнул, что безусловное возвращение делегации РФ в ПАСЕ вызвало кризис доверия в рамках Организации, подорвало доверие к ПАСЕ в Украине и Европе в целом, - говорится в сообщении на сайте МИД Украины в пятницу.

Также стороны обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия между Украиной и Советом Европы.

Теги: #пасе #россия
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