Судан и Израиль согласились нормализовать отношения - Белый дом

Судан вслед за рядом других мусульманских стран согласился на нормализацию отношений с Израилем, сообщили в пятницу в Белом доме.

"Президент Дональд Трамп объявил, что Судан и Израиль согласились нормализовать отношения. Это - еще один серьезный шаг в сторону достижения мира на Ближнем Востоке", - написал в Twitter заместитель помощника президента США Джадд Дир.

Ранее в этом году при посредничестве США о нормализации отношений с Израилем объявили ОАЭ и Бахрейн.