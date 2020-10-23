Резников указал на возможность международной посреднической миссии для урегулирования конфликта на Донбассе

Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявляет возможности введения посреднической миссии на Донбасс.

"Я убежден, что надо все же думать и о том, что уровень страха, уровень недоверия, который сегодня царит в обществе, требует уменьшения и требует альтернативных подходов по альтернативному решению существующей ситуации, существующей проблемы. В том числе, надо думать и о посредничестве. Возможно, пришло время снова думать о посреднической миссии, чтобы снять это недоверие, это опасение по обе стороны от линии соприкосновения, и в первую очередь у самих политиков", - сказал Резников на Специальном Киевском форуме по безопасности в пятницу.

Кроме того, по словам вице-премьера, важным фактором могла бы стать оценочная миссия ООН, отправление которой находится в юрисдикции генсека ООН, или он может обеспечить делегирование такой миссии секретариату ООН, чтобы оценить возможности и обсуждение в дальнейшем мандата Совета Безопасности ООН.

Также Резников указал на необходимость усиления санкций против РФ. "Я хочу поблагодарить наших партнеров, которые вели и держат санкционный режим против РФ, но их однозначно надо усиливать, чтобы у России была четкая мотивация изменять свое поведение, нужны новые ландшафты, новая философия, иначе будет запрограммировано углубление конфликта, что рано или поздно приведет снова к эго эскалации", - подчеркнул вице-премьер.

Он указал, что сегодня уже ведется работа по направлению обеспечения опережающего развития свободной части Донецкой и Луганской области через привлечение инвесторов, создание территорий приоритетного развития. Кроме того, добавил вице-премьер, сейчас разрабатывается стратегия экономического развития Донецкой и Луганской областей, и к средине лета 2021 года этот режим уже надеются внедрить.

"Что предусматривается? Налоговые и таможенные преференции для территорий и кластеров, распространение правил международного коммерческого арбитража, страхование военно-политических рисков, государственные инвестиции в инфраструктуру (железную дорогу, энергетику, водоснабжение и т.д., а также потом масштабирование этого подхода в случае его успеха, на другие регионы", - указал Резников.