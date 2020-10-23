Политика

18:55 23.10.2020

Резников указал на возможность международной посреднической миссии для урегулирования конфликта на Донбассе

2 мин читать
Резников указал на возможность международной посреднической миссии для урегулирования конфликта на Донбассе

Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявляет возможности введения посреднической миссии на Донбасс.

"Я убежден, что надо все же думать и о том, что уровень страха, уровень недоверия, который сегодня царит в обществе, требует уменьшения и требует альтернативных подходов по альтернативному решению существующей ситуации, существующей проблемы. В том числе, надо думать и о посредничестве. Возможно, пришло время снова думать о посреднической миссии, чтобы снять это недоверие, это опасение по обе стороны от линии соприкосновения, и в первую очередь у самих политиков", - сказал Резников на Специальном Киевском форуме по безопасности в пятницу.

Кроме того, по словам вице-премьера, важным фактором могла бы стать оценочная миссия ООН, отправление которой находится в юрисдикции генсека ООН, или он может обеспечить делегирование такой миссии секретариату ООН, чтобы оценить возможности и обсуждение в дальнейшем мандата Совета Безопасности ООН.

Также Резников указал на необходимость усиления санкций против РФ. "Я хочу поблагодарить наших партнеров, которые вели и держат санкционный режим против РФ, но их однозначно надо усиливать, чтобы у России была четкая мотивация изменять свое поведение, нужны новые ландшафты, новая философия, иначе будет запрограммировано углубление конфликта, что рано или поздно приведет снова к эго эскалации", - подчеркнул вице-премьер.

Он указал, что сегодня уже ведется работа по направлению обеспечения опережающего развития свободной части Донецкой и Луганской области через привлечение инвесторов, создание территорий приоритетного развития. Кроме того, добавил вице-премьер, сейчас разрабатывается стратегия экономического развития Донецкой и Луганской областей, и к средине лета 2021 года этот режим уже надеются внедрить.

"Что предусматривается? Налоговые и таможенные преференции для территорий и кластеров, распространение правил международного коммерческого арбитража, страхование военно-политических рисков, государственные инвестиции в инфраструктуру (железную дорогу, энергетику, водоснабжение и т.д., а также потом масштабирование этого подхода в случае его успеха, на другие регионы", - указал Резников.

Теги: #резников #ордло
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:55 23.10.2020
Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины – штаб ООС

18:22 23.10.2020
Донбасс находится на грани экологической катастрофы из-за радиационного загрязнения - Резников

Донбасс находится на грани экологической катастрофы из-за радиационного загрязнения - Резников

16:47 23.10.2020
Украина не будет поставлять воду в Крым до его полной деоккупации, никакие переговоры с РФ на эту тему не ведутся – Резников

Украина не будет поставлять воду в Крым до его полной деоккупации, никакие переговоры с РФ на эту тему не ведутся – Резников

15:37 23.10.2020
Пограничники задержали гражданина Украины, возвращавшегося из РФ с печатной продукцией "ЛНР"

Пограничники задержали гражданина Украины, возвращавшегося из РФ с печатной продукцией "ЛНР"

16:37 20.10.2020
Контрразведка СБУ задокументировала факты принудительного вовлечения жителей ОРЛО в группировки боевиков

Контрразведка СБУ задокументировала факты принудительного вовлечения жителей ОРЛО в группировки боевиков

18:22 17.10.2020
Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим тишины с начала субботы

Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим тишины с начала субботы

10:19 17.10.2020
Первого вице-мэра задержали в Луганской области за вымогательство

Первого вице-мэра задержали в Луганской области за вымогательство

10:12 17.10.2020
Резников сообщил о подготовке законопроекта о переходном периоде в ОРДЛО после деоккупации

Резников сообщил о подготовке законопроекта о переходном периоде в ОРДЛО после деоккупации

21:01 16.10.2020
Резников: Украина предлагает свой "особый статус" для Донбасса – развитие экономики, льготы для бизнеса и децентрализация

Резников: Украина предлагает свой "особый статус" для Донбасса – развитие экономики, льготы для бизнеса и децентрализация

20:52 16.10.2020
Резников сообщил о подготовке законопроекта о переходном периоде в ОРДЛО после деоккупации и намерен заранее готовить сотрудников будущих местных властей

Резников сообщил о подготовке законопроекта о переходном периоде в ОРДЛО после деоккупации и намерен заранее готовить сотрудников будущих местных властей

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Возвращение делегации России в ПАСЕ подрывает доверие к Организации - Кулеба

Наблюдатели ОБСЕ будут следить за местными выборами в Украине и дадут им оценку - КСУ

Гостаможня в ближайшие дни получит полноценного руководителя - министр финансов

Зеленский сообщил, что в ближайшее время с премьером будет оценивать работу министров, кто-то из которых может лишиться должности

Украина имеет право поступать по своему усмотрению, если не выполняются такие гарантии безопасности, как Будапештский меморандум – Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Возвращение делегации России в ПАСЕ подрывает доверие к Организации - Кулеба

Наблюдатели ОБСЕ будут следить за местными выборами в Украине и дадут им оценку - КСУ

Закон "О разведке" разграничил полномочия разведывательных органов и впервые определил статус лиц, которые с ними сотрудничают - СВР

Судан и Израиль согласились нормализовать отношения - Белый дом

Аваков о заявлении Зеленского о "сдаче Крыма без боя": Украина сделала все возможное для своей защиты

Гостаможня в ближайшие дни получит полноценного руководителя - министр финансов

В "Голосе" предлагают сделать работу местных советов более прозрачной

Украина и в дальнейшем будет надежным союзником ООН в поддержке и строительстве мира - Кулеба

Ведется активная работа над подготовкой встречи советников лидеров Нормандской четверки - Кулеба

Порошенко озвучил ключевые вопросы в сфере безопасности для Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА