Политика

18:12 23.10.2020

Аваков о заявлении Зеленского о "сдаче Крыма без боя": Украина сделала все возможное для своей защиты

2 мин читать
Аваков о заявлении Зеленского о "сдаче Крыма без боя": Украина сделала все возможное для своей защиты

Украина сделала все возможное, чтобы предотвратить аннексию Крыма в 2014 году, но имела ограниченные возможности и силы, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского об ответственности виновных в "сдаче Крыма без боя".

"Я различаю политическую риторику и факты. А факты того времени говорили о том, что Украина имеет предел своих возможностей и сил, чтобы идти на те или иные шаги. И исходя из этого следует оценивать то время. И считаю, что такие вещи не являются предметом публичных дебатов, а являются предметом серьезного разбора ситуации. И после этого серьезного разбора можно будет сделать выводы: что могли, не могли. Считаю, что тогда украинцы сделали все, что могли, защищая себя", - сказал Аваков на специальном Киевском форуме безопасности в пятницу.

Министр также подчеркнул, что риторика, используемая политиками во время предвыборной агитации, только обостряет существующие проблемы.

"И когда мы между собой спорим об этих вещах, мы должны каждый раз думать и знать, что в мире все непросто. В мире огромное количество проблем, и всем Украина безразлична, кроме нас самих. Поэтому когда мы друг с другом спорим и стараемся друг друга уколоть больнее, и в риторике использовать иногда недопустимые приемы, мы должны знать, что мы тем самым ослабляем себя", - подчеркнул Аваков.

Как сообщалось, 20 октября Зеленский в своем ежегодном послании к Верховной Раде заявил, что те украинские государственные деятели, которые без боя отдали в 2014 году Крым России, должны понести ответственность, и подчеркнул, что это "вопрос не мести, а справедливости".

Теги: #крым #зеленский #аваков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:47 23.10.2020
Украина не будет поставлять воду в Крым до его полной деоккупации, никакие переговоры с РФ на эту тему не ведутся – Резников

Украина не будет поставлять воду в Крым до его полной деоккупации, никакие переговоры с РФ на эту тему не ведутся – Резников

14:07 23.10.2020
Организация и проведение опроса Зеленского в день местных выборов обойдется максимум в 103 млн грн - "ОПОРА"

Организация и проведение опроса Зеленского в день местных выборов обойдется максимум в 103 млн грн - "ОПОРА"

11:48 23.10.2020
В заседании апелляционного суда в Милане по делу Маркива важнейший день – Аваков

В заседании апелляционного суда в Милане по делу Маркива важнейший день – Аваков

10:46 23.10.2020
Аваков призвал участников избирательного процесса не прибегать к "грязным схемам" в день выборов: МВД жестко настроено реагировать на нарушения

Аваков призвал участников избирательного процесса не прибегать к "грязным схемам" в день выборов: МВД жестко настроено реагировать на нарушения

10:12 23.10.2020
Аваков призвал участников избирательного процесса не прибегать к "грязным схемам" в день выборов

Аваков призвал участников избирательного процесса не прибегать к "грязным схемам" в день выборов

23:41 22.10.2020
Зеленский вновь озвучил амбицию провести в Украине Олимпиаду

Зеленский вновь озвучил амбицию провести в Украине Олимпиаду

20:16 22.10.2020
Зеленский: если украинская вакцина от COVID-19 сработает – это будет настоящая победа, потому что с коронавирусом будет борьба не один год

Зеленский: если украинская вакцина от COVID-19 сработает – это будет настоящая победа, потому что с коронавирусом будет борьба не один год

19:53 22.10.2020
Зеленский сообщил, что в ближайшее время с премьером будет оценивать работу министров, кто-то из которых может лишиться должности

Зеленский сообщил, что в ближайшее время с премьером будет оценивать работу министров, кто-то из которых может лишиться должности

19:22 22.10.2020
Украина имеет право поступать по своему усмотрению, если не выполняются такие гарантии безопасности, как Будапештский меморандум – Зеленский

Украина имеет право поступать по своему усмотрению, если не выполняются такие гарантии безопасности, как Будапештский меморандум – Зеленский

19:10 22.10.2020
Зеленский заявляет о выполнении всех требований МВФ и объясняет задержку транша противодействием отдельных людей

Зеленский заявляет о выполнении всех требований МВФ и объясняет задержку транша противодействием отдельных людей

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Гостаможня в ближайшие дни получит полноценного руководителя - министр финансов

Зеленский сообщил, что в ближайшее время с премьером будет оценивать работу министров, кто-то из которых может лишиться должности

Украина имеет право поступать по своему усмотрению, если не выполняются такие гарантии безопасности, как Будапештский меморандум – Зеленский

Зеленский заявляет о выполнении всех требований МВФ и объясняет задержку транша противодействием отдельных людей

Зеленский об общенациональном опросе: Хочу получить ответы миллионов людей, а не выборку из двух тысяч граждан

ПОСЛЕДНЕЕ

Гостаможня в ближайшие дни получит полноценного руководителя - министр финансов

В "Голосе" предлагают сделать работу местных советов более прозрачной

Украина и в дальнейшем будет надежным союзником ООН в поддержке и строительстве мира - Кулеба

Ведется активная работа над подготовкой встречи советников лидеров Нормандской четверки - Кулеба

Порошенко озвучил ключевые вопросы в сфере безопасности для Украины

Денисова допускает что ее представители будут присутствовать при подсчете голосов на местных выборах в случае поступления сигналов о серьезных нарушениях

Победителем заключительных президентских дебатов в США стала модератор Кристен Уэлкер, считают политические обозреватели

Трамп и Байден провели более спокойные заключительные дебаты, но не отказались от взаимных обвинений

Парламентские выборы в Кыргызстане отложены до июня 2021 года - закон

Тимошенко: непрофессиональная власть продолжает сталкивать Украину в долговую яму и изменить это можно на местных выборах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА