Политика

16:47 23.10.2020

Украина не будет поставлять воду в Крым до его полной деоккупации, никакие переговоры с РФ на эту тему не ведутся – Резников

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Украина не будет поставлять воду в Крым до его полной деоккупации, никакие переговоры с РФ на эту тему не ведутся – Резников

Потребности оккупированного РФ Крыма с точки зрения обеспечения водой населения могут полностью обеспечиваться собственными силами полуострова, и Украина не будет поставлять воду в Крым до его полной деоккупации Россией, заявил вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Никакой поставки воды в Крым со стороны Украины, до полной деоккупации, не будет. Никаких переговоров на эту тему мы не ведем ни официально, ни неофициально, никак", - сказал Резников на Специальном киевском форуме по безопасности в пятницу.

Он пояснил, что объемы потребления воды в Крыму увеличились из-за милитаризации Россией полуострова, увеличения расходов на военные потребности, завоза дополнительного населения из материковой России. Резников подчеркнул, что ответственность за все гуманитарные потребности несет государство-оккупант.

"Потому вопросы и рассказы со стороны РФ о том, что что-то там не решается, и это должна решать украинская сторона, являются ничтожными. На сегодняшний день они несут ответственность за обеспечение любой гуманитарной потребности, в том числе водоснабжения", - резюмировал вице-премьер.

Теги: #крым #вода #резников
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