Политика

16:15 23.10.2020

Гостаможня в ближайшие дни получит полноценного руководителя - министр финансов

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Гостаможня в ближайшие дни получит полноценного руководителя - министр финансов

Новый полноценный руководитель таможни будет оглашен в ближайшие дни по итогам конкурса, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"Объявлен отбор на должность руководителя - с полноценным функционалом. Прозрачный и оперативный. В ближайшие дни услышите о соответствующем кадровом назначении. Подчеркну, что курс на трансформацию таможни остается неизменным. Мы и в дальнейшем будем строить в Украине таможню европейского уровня", - сказал Марченко в эксклюзивном комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Министр подчеркнул, что экс-врио главы Государственной таможенной службы Андрей Павловский, освободили от должности 22 октября на внеочередном заседании правительства, справился с поставленными ему задачами и был уволен по своему желанию.

"Андрей Павловский заходил на должность исполняющего обязанности руководителя Гостаможслужбы на определенный временной период в качестве кризисного менеджера. Ему были определены задачи стабилизировать ситуацию и увеличить поступления в бюджет. В сложных условиях Андрей справился с поставленными задачами, о чем свидетельствуют цифры", - сказал глава Минфина.

Министр указал, что среднедневные поступления от таможни за период работы Павловского увеличились на 20%.

"Мы также начали процесс перехода Гостаможслужбы к функционированию в формате единого юридического лица, начали тестирование на благонадежность таможенников, продолжаем автоматизировать таможенные процедуры. Реформа вступила в ход и уже является необратимой", - добавил Марченко.

Как сообщалось, Кабинет министров уволил с должности врио главы Государственной таможенной службы Андрея Павловского и назначил на его место первого замглавы Евгения Ентиса. В пятницу были уволены также руководители Киевской, Галицкой, Волынской, Буковинской и Днепровской таможен, а также Координационно-мониторинговой таможни.

Теги: #марченко #гостаможня #кадры
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