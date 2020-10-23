Политика

15:57 23.10.2020

В "Голосе" предлагают сделать работу местных советов более прозрачной

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В "Голосе" предлагают сделать работу местных советов более прозрачной

Народные депутаты из фракции "Голос" Владимир Цабаль и Роман Лозинский предлагают усовершенствовать контроль граждан за работой местных советов.

Соавторы двух законопроектов (№4256 и 4257) предлагают штрафовать за неопубликованную, несвоевременно опубликованную или неполную публикацию информации о голосованиях секретаря совета, отвечающего за обнародование таких сведений. Народные депутаты за нарушение закона в данной сфере предлагают увеличить в пять раз штрафы (в настоящее время размеры штрафа составляют от 425 до 850 грн).

"Голосование каждого депутата местных советов - один из важнейших видов информации, которая обязательно должна быть открытой для граждан. Ведь это единственный способ узнать, насколько депутаты выполняют свои предвыборные обещания, какие решения поддерживают, а какие нет. ... Поэтому очень важно, чтобы такая информация публиковалась вовремя. Именно открытость информации о поименном голосовании позволит избирателям следить за работой местных депутатов и контролировать их", - отмечает один из авторов Цабаль.

По его словам, открытые и своевременные данные о голосовании депутатов - единственный способ для избирателей сделать выводы о его работе и о выполнении его предвыборных обещаний.

Согласно информации на сайте Верховной Рады, народные депутаты зарегистрировали в парламенте в пятницу законопроекты о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях об обеспечении прозрачности и открытости деятельности местных советов и других субъектов властных полномочий (№4257) и о внесении изменений в закон "О местном самоуправлении в Украине" относительно обеспечения прозрачности и открытости местных советов путем определения ответственных лиц за обнародование результатов поименных голосований (№4256).

Теги: #голос #выборы
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