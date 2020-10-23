Политика

14:46 23.10.2020

Украина и в дальнейшем будет надежным союзником ООН в поддержке и строительстве мира - Кулеба

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Украина и в дальнейшем будет надежным союзником ООН в поддержке и строительстве мира - Кулеба

Украина и в дальнейшем будет надежным союзником ООН в поддержке и строительстве мира, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Безусловно, у меня, как у министра нашего государства, есть много вопросов к Совету Безопасности ООН, где Россия, как государство-постоянный член этого органа, позволяет себе издеваться над принципами ООН. Но у меня нет вопросов к ООН в целом, потому что она является надежным другом и партнером Украины, и я заверяю, что Украина и в дальнейшем будет надежным союзником ООН в поддержке и строительстве мира в мире", - сказал он на торжественной церемонии поднятия флага ООН по случаю 75-ой годовщины основания ООН в Киеве в пятницу

Кулеба напомнил, что Украина четыре раза была непостоянным членом Совета безопасности ООН.

"Украина сделала беспрецедентный шаг в преодолении глобальной ядерной угрозы, когда отказалась от третьего в мире ядерного арсенала. Более 300 украинцев на данный момент принимают участие в операциях ООН по поддержке мира. ООН также последовательно поддерживает Украину, в частности и в контексте российской агрессии против нашего государства", - подчеркнул он.

Министр отметил, что ООН только за последние год предоставила Украине почти $145 млн технической помощи, а на гуманитарные цели в Украине ООН мобилизировала более полумиллиарда долларов США.

Теги: #кулеба #оон
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