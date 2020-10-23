Политика

14:25 23.10.2020

Ведется активная работа над подготовкой встречи советников лидеров Нормандской четверки - Кулеба

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Ведется активная работа над подготовкой встречи советников лидеров Нормандской четверки - Кулеба

Сейчас ведется активная работа над подготовкой встречи советников лидеров "Нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия), после чего будет планироваться встреча министров иностранных дел Нормандского формата, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сейчас ведется активная работа над подготовкой встречи советников, потом будем планировать встречу министров и выходить уже на саммит непосредственно между нашими лидерами. Несмотря на отсутствие заголовков и ярких новостей уверяю вас, что эта работа ведется каждый день. Буквально вчера я проводил очередное совещание по поводу определенных позиционных моментов, которые будут обсуждать советники лидеров Нормандского формата. Потому новостей нет, но работа есть", - сказал Кулеба журналистам после торжественной церемонии поднятия флага ООН по случаю 75-ой годовщины основания ООН в Киеве в пятницу.

Теги: #нормандский_формат #кулеба
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Интерфакс-Украина
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