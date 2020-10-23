Порошенко озвучил ключевые вопросы в сфере безопасности для Украины

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" во время выступления на Специальном форуме безопасности в Киеве представил четкие рекомендации по укреплению позиций Украины в противостоянии со страной-агрессором.

"Что надо делать именно сейчас, без шуток, пиара, перетягивания историй успеха других на свой собственный счет? Я готов любому отдать пальму первенства. Главное - сохранить Украину, победить врага, объединить и держать сцементированным государство", - цитирует Порошенко пресс-служба "Евросолидарности" в пятницу.

"Во-первых, чрезвычайно важна внутренняя сплоченность, единство, доверие со стороны партнеров. Во-вторых, жизненно важно удвоить темпы нашей интеграции в европейское и евроатлантическое сообщества. Хотя сейчас Украина топчется на месте. Ведь это требование Конституции, которую мы совместно сделали в 2019 году ", - напомнил пятый президент.

"В-третьих, усилить координацию усилий с международными партнерами и выходить против Российской Федерации с объединенной четкой позицией всей нашей коалиции. Стоит готовиться к тому, что РФ сейчас готова к свертыванию диалога с Западом. Россия будет становиться все менее сговорчивой, поэтому быстрых результатов не будет, и не надо обманывать людей", - предостерегает Порошенко.

Он выразил надежду, что после президентских выборов к мирному процессу активно подключатся США. "В частности, будет назначен спецпредставитель США по вопросам Украины - новый Курт Волкер. Я хочу воспользоваться возможностью и очень поблагодарить его за ту роль, которую он играл ", - отметил политик.

"Следует возобновить переговоры по дорожной карты Минских соглашений. Настаивать на выводе российских войск и оружия с территории Украины, восстановлении контроля над границей, начала миротворческой миссии ООН. В 2017 году мы, наконец, получили согласие всех участников процесса. Граница на первом этапе должна быть перекрыта миротворцами с мандатом Совета безопасности ООН", - убежден лидер "Евросолидарности".

"Надо усиливать режим санкций против России. Требуется дальнейшее укрепление нашей устойчивости в отпоре российской агрессии: обеспечить успех в реализации реформ, в частности в сфере верховенства права, антикоррупционной политики, финансово-экономической стабильности; независимость СБУ, конкурсы при формировании государственной службы. Все, что сейчас "зеленая власть" разрушила", - отмечает Порошенко.

"Нужна обороннительное летальное оружие для перевооружения и усиления армии. Не надо ограничиваться Джавелинами и турецкими боевыми дронами, которые были закуплены нашей командой. Надо перейти к усилению противовоздушной обороны, к закупке ЗРК "Пэтриот," потому что надо быть готовым к воздушному удару РФ. Нам нужно высокоточное вооружение, средства радиоэлектронной борьбы", - отмечает пятый президент.

Порошенко также призвал усилить меры кибербезопасности, остановить антиукраинские проекты вроде "Северного потока-2" и продвигать международное признание Православной церкви Украины.

"Только сообща, только вместе мы сможем преодолеть современные вызовы, сделать Украину сильной и обеспечить фантастическое развитие нашего государства", - резюмировал он.