Парламентские выборы в Кыргызстане отложены до июня 2021 года - закон

Исполняющий обязанности президента Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон, согласно которому парламентские выборы отложены до июня 2021 года, сообщает в четверг пресс-служба главы государства.

"Садыр Жапаров подписал конституционный закон о приостановлении действия некоторых норм закона о выборах президента и депутатов парламента Кыргызстана", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, сроки проведения выборов депутатов парламента будут назначены после проведения конституционной реформы, но не позднее 1 июня 2021 года.

"Необходимость принятия настоящего конституционного закона продиктована рядом обстоятельств, а также сложившейся общественно-политической ситуацией в стране", - отметили в пресс-службе.

Закон вступает в силу с момента официального опубликования и действует до завершения конституционной реформы.

Ранее в четверг депутаты парламента Кыргызстана в трех чтениях большинством голосов поддержали конституционный законопроект, предусматривающий приостановление проведения повторных выборов в парламент.

После парламентских выборов в Кыргызстане 4 октября в Бишкеке начались митинги недовольных итогами голосования, которые переросли в беспорядки. 6 октября ЦИК Кыргызстана признал итоги выборов недействительными. Вместе с тем в ходе митингов и собраний оппозиции прозвучали призывы к смене власти в стране. 9 октября президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков ввел в Бишкеке режим чрезвычайного положения, а 15 октября подал в отставку. 16 октября исполняющим обязанности президента Кыргызстана стал новый премьер-министр страны Садыр Жапаров. В тот же день парламент Кыргызстана отменил режим ЧП в Бишкеке.

Повторные выборы в парламент Кыргызстана накануне были назначены Центризбиркомом на 20 декабря. На заседании парламента в минувшую среду депутаты предлагали провести досрочные выборы главы государства 10 или 17 января.

Ранее и.о. президента Кыргызстана Садыр Жапаров заявлял журналистам, что готов участвовать в выборах главы государства, если соответствующие изменения в законодательство примет парламент. Согласно действующей Конституции Кыргызстана, исполняющий обязанности президента страны не может участвовать в выборах главы государства.