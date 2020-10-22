Политика

19:22 22.10.2020

Украина имеет право поступать по своему усмотрению, если не выполняются такие гарантии безопасности, как Будапештский меморандум – Зеленский

2 мин читать
Украина имеет право поступать по своему усмотрению, если не выполняются такие гарантии безопасности, как Будапештский меморандум – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что если такие международные гарантии безопасности, как Будапештский меморандум 1994 года, не выполняются их подписантами, то Украина имеет право поступать так, как считает нужным, для своей защиты и безопасности.

В интервью четырем украинским телеканалам Зеленский отметил, что ему очень важно узнать мнение граждан в рамках опроса 25 октября о целесообразности поднятия на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, но свою стратегию дальнейших действий он пока раскрывать не будет.

"Потому что это комплексная работа, которой я занимаюсь. Я сегодня занимаюсь тем, чтобы возродить полностью государство Украина, самостоятельное, обороноспособное. Поэтому неслучайно у нас появляются военно-морские базы, неслучайно я подписываю стратегические договора, которых не было и близко у Украины, к сожалению. Я подписываю с Великобританией, с Турцией, я хочу еще с несколькими странами это сделать", - указал он.

Зеленский считает, что "Украина в Европе должна быть очень сильной". "Я считаю, что наш флот должен быть очень крепким. Это часть этой стратегии. Я уверен, что все подписанные меморандумы и договоры должны выполняться. И уверен, что если они не выполняются, Украина не должна постоянно стучать в двери и кричать: "Как так, не выполняются!". Я считаю, очень просто: не выполняются – мы имеем права тогда делать, как мы считаем. В этом и есть самостоятельность государства. Это мое мнение", - подчеркнул он.

Президент отметил, что в противном случае Украина и украинцы будут сидеть не за столом европейских или мировых стран, а будут постоянно людьми, которые просят "дайте еще кредит, дайте катер, дайте нам еще бронежилеты, дайте нам еще маски, когда у нас COVID".

"А можно, чтобы мы были мощной страной? Можно сделать такую страну? "Зрады" нет, а очень хочется создать все условия и страну, которая будет реальным игроком не только в сельском хозяйстве, что уже есть, а и во всех других направлениях", - заявил он.

Теги: #зеленский #будапештский_меморандум
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:16 22.10.2020
Зеленский: если украинская вакцина от COVID-19 сработает – это будет настоящая победа, потому что с коронавирусом будет борьба не один год

Зеленский: если украинская вакцина от COVID-19 сработает – это будет настоящая победа, потому что с коронавирусом будет борьба не один год

19:53 22.10.2020
Зеленский сообщил, что в ближайшее время с премьером будет оценивать работу министров, кто-то из которых может лишиться должности

Зеленский сообщил, что в ближайшее время с премьером будет оценивать работу министров, кто-то из которых может лишиться должности

19:10 22.10.2020
Зеленский заявляет о выполнении всех требований МВФ и объясняет задержку транша противодействием отдельных людей

Зеленский заявляет о выполнении всех требований МВФ и объясняет задержку транша противодействием отдельных людей

18:52 22.10.2020
Зеленский: если генпрокурор не будет показывать результаты, я могу предложить другую кандидатуру

Зеленский: если генпрокурор не будет показывать результаты, я могу предложить другую кандидатуру

18:09 22.10.2020
Из 7 млн га сельскохозяйственных земель в госсобственности осталось чуть больше 2 млн га, которые переданы ОТГ – Зеленский

Из 7 млн га сельскохозяйственных земель в госсобственности осталось чуть больше 2 млн га, которые переданы ОТГ – Зеленский

18:01 22.10.2020
СЭЗ на Донбассе является важным элементом завершения войны - Зеленский

СЭЗ на Донбассе является важным элементом завершения войны - Зеленский

17:48 22.10.2020
Зеленский об общенациональном опросе: Хочу получить ответы миллионов людей, а не выборку из двух тысяч граждан

Зеленский об общенациональном опросе: Хочу получить ответы миллионов людей, а не выборку из двух тысяч граждан

17:45 22.10.2020
Зеленский об общенациональном опросе: Хочу получить ответы миллионов людей, а не выборку из двух тысяч граждан

Зеленский об общенациональном опросе: Хочу получить ответы миллионов людей, а не выборку из двух тысяч граждан

17:42 22.10.2020
СЭЗ на Донбассе является важным элементом завершения войны - Зеленский

СЭЗ на Донбассе является важным элементом завершения войны - Зеленский

17:34 22.10.2020
Зеленский: Будем находить различные подходы, чтобы передавать землю местным громадам

Зеленский: Будем находить различные подходы, чтобы передавать землю местным громадам

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский сообщил, что в ближайшее время с премьером будет оценивать работу министров, кто-то из которых может лишиться должности

Зеленский заявляет о выполнении всех требований МВФ и объясняет задержку транша противодействием отдельных людей

Зеленский об общенациональном опросе: Хочу получить ответы миллионов людей, а не выборку из двух тысяч граждан

СЭЗ на Донбассе является важным элементом завершения войны - Зеленский

Зеленский подтвердил: запланированный на день местных выборов всенародный опрос юридических последствий иметь не будет

ПОСЛЕДНЕЕ

Парламентские выборы в Кыргызстане отложены до июня 2021 года - закон

Тимошенко: непрофессиональная власть продолжает сталкивать Украину в долговую яму и изменить это можно на местных выборах

Зеленский подтвердил: запланированный на день местных выборов всенародный опрос юридических последствий иметь не будет

Наличие счетов Трампа в Китае является угрозой безопасности США - спикер Палаты представителей

В США пройдут финальные дебаты перед выборами - последний шанс для Трампа и Байдена выступить в защиту своих кандидатур на пост президента

Порошенко убежден, что парад в честь 30-летия Независимости Украины состоится в любом случае

У украинцев растет интерес к инициированному Зеленским опросу, но 23% считают его незаконным

Перед Зеленским может возникнуть выбор: переформатирование коалиции или роспуск парламента – Потураев

Посольство США желает украинцам безопасного и успешного дня выборов

Зеленский отменил указ 1994 года о дисциплинарном батальоне ВСУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА