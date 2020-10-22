Зеленский заявляет о выполнении всех требований МВФ и объясняет задержку транша противодействием отдельных людей

Украина сегодня не может обойтись без западных денег, выполнила все требования Международного валютного фонда (МВФ) для получения второго транша по программе stand by, а задержка с его предоставлением связана с противодействием отдельных людей, ранее укравших деньги у государства, заявил президент Владимир Зеленский.

"Есть требования Международного валютного фонда. Я считаю, что мы все выполнили. Это мое личное мнение. Но я считаю, и это правда, что как внутри страны, так и вне есть люди, которые работают против государства. И они, поверьте мне, лоббируют свои интересы, свою заинтересованность, чтобы стабильности в Украине не было", – сказал он в интервью четырем телеканалам, которое транслировалось в четверг.

Глава государства добавил, что эти люди сегодня присутствуют в политике. "Я не хочу перед выборами называть их фамилии. Я понимаю, что они делают, и какие средства они украли у государства и сейчас их тратят на лоббизм на Западе", – заявил Зеленский.

Как сообщалось, МВФ 9 июня этого года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.

К программе МВФ также привязано другое международное финансирование Украины. В частности, успешный первый пересмотр программы stand-by позволит получить уже одобренные $350 млн от Всемирного банка и EUR600 млн от ЕС.

Представитель МВФ 10 сентября затруднился назвать возможную дату миссии для первого пересмотра программы stand-by и выделения ее второго транша. Отказавшись напрямую комментировать решение Конституционного суда, поставившее под вопрос ряд аспектов работы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), представитель МВФ напомнил, что поддержание независимости, целостности НАБУ, САП и ВАКС - предварительное условие этой программы поддержки МВФ. По его словам, дискуссии по поводу текущей программы stand-by продолжаются.

Министр финансов Серей Марченко уточнял, что среди вопросов, которые интересуют МВФ, - ситуация вокруг ПриватБанка, карантинное ограничение зарплат для руководства госкомпаний и банков; зарегистрированные в Раде законопроекты, которые порочат систему корпоративного управления.

По данным информированных источников агентства "Интерфакс-Украина", в настоящее время программа stand by фактически поставлена "на паузу", а появление проекта госбюджета-2021 с дефицитом 6% ВВП и законопроектов в Раде с налоговыми исключениями лишь добавляет вопросов.