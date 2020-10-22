Политика

18:53 22.10.2020

Тимошенко: непрофессиональная власть продолжает сталкивать Украину в долговую яму и изменить это можно на местных выборах

2 мин читать
Тимошенко: непрофессиональная власть продолжает сталкивать Украину в долговую яму и изменить это можно на местных выборах

Сейчас в доходах государственного бюджета Украины - две трети заимствований и только одна треть доходов от налогов по экономике и страну по сути посадили на иглу внешних займов, сделав из нее финансового наркомана заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"На следующий год 702 миллиарда во внесенном проекте бюджета запланировано позаимствовать. По сути это непрерывный конвейер создания долгов. Государство не выполняет главную свою задачу - защиту людей, потому что фактически работает на иностранных заемщиков", - возмутилась лидер партии во время пресс конференции в Хмельницком, сообщает пресс-служба "Батькивщины".

Тимошенко считает, что Украина как можно быстрее должна изменить стратегию действий. Ведь имеет все необходимые ресурсы, чтобы самостоятельно наполнять казну и не затягивать все сильнее долговую петлю для страны. Для этого, однако, нужно чтобы этими ресурсами распоряжались украинцы, убеждена лидер "Батькивщины".

"Государственный аудит НАК "Нафтогаз" установил, что из Украины выведено 225 млрд грн. Но если мы вернем эти деньги, если мы из всех государственных монополий заберем прибыль так, как это раньше забирали, если мы закроем колоссальную контрабанду, которая идет через границу Украины, то мы сможем наполнять бюджет страны средствами. Просто надо прекратить прикрывать коррупционеров и направили ресурсы страны службу государству", - сказала Тимошенко.

Она убеждена, шанс изменить курс страны с бесконечных заимствований на курс, когда страна будет обеспечивать бюджет благодаря использованию собственных ресурсов, - это день местных выборов 25 октября.

"Поэтому нужно прийти на выборы 25 октября на избирательный участок, соблюдая все необходимые меры безопасности, и проголосовать. Потому что это шанс не только привести профессиональных и ответственных людей к руководству местными громадами, но и изменить ошибочный курс страны", - уверена Тимошенко.

Теги: #тимошенко #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:52 22.10.2020
Парламентские выборы в Кыргызстане отложены до июня 2021 года - закон

Парламентские выборы в Кыргызстане отложены до июня 2021 года - закон

18:51 22.10.2020
Тимошенко: непрофессиональная власть сталкивает Украину в долговую яму, изменить это можно на местных выборах

Тимошенко: непрофессиональная власть сталкивает Украину в долговую яму, изменить это можно на местных выборах

17:16 22.10.2020
В день местных выборов порядок в Киеве охранять будут почти 8 тыс. правоохранителей - Крищенко

В день местных выборов порядок в Киеве охранять будут почти 8 тыс. правоохранителей - Крищенко

16:31 22.10.2020
СБУ заблокировала продажу базы персональных данных граждан накануне местных выборов

СБУ заблокировала продажу базы персональных данных граждан накануне местных выборов

16:21 22.10.2020
СБУ заблокировала продажу базы персональных данных граждан накануне местных выборов

СБУ заблокировала продажу базы персональных данных граждан накануне местных выборов

15:02 22.10.2020
Партия "Голос" назвала топ-5 грязных технологий, используемых на выборах

Партия "Голос" назвала топ-5 грязных технологий, используемых на выборах

14:20 22.10.2020
В день местных выборов порядок в Киеве охранять будут почти 8 тыс правоохранителей - Крищенко

В день местных выборов порядок в Киеве охранять будут почти 8 тыс правоохранителей - Крищенко

13:48 22.10.2020
Киев делает всё для того, чтобы местные выборы прошли безопасно и законно - мэр Кличко

Киев делает всё для того, чтобы местные выборы прошли безопасно и законно - мэр Кличко

13:14 22.10.2020
В Кировоградской области 200 жителям сменили избирательный адрес без их ведома

В Кировоградской области 200 жителям сменили избирательный адрес без их ведома

11:11 22.10.2020
Посольство США желает украинцам безопасного и успешного дня выборов

Посольство США желает украинцам безопасного и успешного дня выборов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский сообщил, что в ближайшее время с премьером будет оценивать работу министров, кто-то из которых может лишиться должности

Украина имеет право поступать по своему усмотрению, если не выполняются такие гарантии безопасности, как Будапештский меморандум – Зеленский

Зеленский заявляет о выполнении всех требований МВФ и объясняет задержку транша противодействием отдельных людей

Зеленский об общенациональном опросе: Хочу получить ответы миллионов людей, а не выборку из двух тысяч граждан

СЭЗ на Донбассе является важным элементом завершения войны - Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский сообщил, что в ближайшее время с премьером будет оценивать работу министров, кто-то из которых может лишиться должности

Украина имеет право поступать по своему усмотрению, если не выполняются такие гарантии безопасности, как Будапештский меморандум – Зеленский

Зеленский заявляет о выполнении всех требований МВФ и объясняет задержку транша противодействием отдельных людей

Из 7 млн га сельскохозяйственных земель в госсобственности осталось чуть больше 2 млн га, которые переданы ОТГ – Зеленский

Зеленский об общенациональном опросе: Хочу получить ответы миллионов людей, а не выборку из двух тысяч граждан

СЭЗ на Донбассе является важным элементом завершения войны - Зеленский

Зеленский: Будем находить различные подходы, чтобы передавать землю местным громадам

Зеленский подтвердил: запланированный на день местных выборов всенародный опрос юридических последствий иметь не будет

Наличие счетов Трампа в Китае является угрозой безопасности США - спикер Палаты представителей

В США пройдут финальные дебаты перед выборами - последний шанс для Трампа и Байдена выступить в защиту своих кандидатур на пост президента

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА