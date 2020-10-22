Политика

18:09 22.10.2020

Из 7 млн га сельскохозяйственных земель в госсобственности осталось чуть больше 2 млн га, которые переданы ОТГ – Зеленский

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Из 7 млн га сельскохозяйственных земель в госсобственности осталось чуть больше 2 млн га, которые переданы ОТГ – Зеленский

За годы независимости Украины из 7 млн га сельскохозяйственных земель в государственной собственности осталось чуть больше 2 млн га, еще 5 млн га просто украли, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью "Осень-2020: победы и вызовы" четырем украинским телеканалам.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Зеленский напомнил, что на прошлой неделе он подписал указ о передаче более 2 млн га земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность, и теперь объединенные территориальные громады смогут направлять средства от землепользования на свое развитие.

"Мы успели два миллиона гектаров моим указом передать ОТГ. И теперь они будут отвечать за использование этой земли, за наполнение местного бюджета. И это правильно", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что за последние почти 30 лет украинские политики выступали против введения свободного оборота земли и лгали людям о том, что таким образом вроде как защищают украинский плодородный чернозем от продажи иностранцам. Но на самом деле они через "серые" схемы разворовывали эту землю.

По его словам, часть людей, причастных к хищению сельхозземель, и сейчас находится в Верховной Раде. Также выступали против введения рынка земли земельные лоббисты.

"Они не хотели, чтобы мы проводили земельную реформу. А что - плохо, что мы отдали людям возможность распоряжаться землей?" - отметил Зеленский.

Глава государства напомнил, что открытие рынка земли и предоставления людям права свободно распоряжаться своими участками было в его предвыборной программе. Поэтому несмотря на старания лоббистов 31 марта Верховная Рада приняла закон об обороте сельскохозяйственных земель, который предусматривает предоставление права покупки земли украинцами с июля 2021 года. Также 6 мая был подписан закон о Национальной инфраструктуре геопространственных данных, что позволит упорядочить реестры природных ресурсов Украины, а 22 июля подписан закон о пространственном планирования территорий громад.

Теги: #земля #зеленский #госсобственность
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