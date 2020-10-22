Наличие счетов Трампа в Китае является угрозой безопасности США - спикер Палаты представителей

Банковские счета американского президента Дональда Трампа в Китае представляют собой угрозу национальной безопасности США, поскольку китайское правительство непосредственно вовлечено в финансовый сектор КНР, заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

"Мы уже говорили о государственном участии в работе банков Китая. Они (такие банки - ИФ) следят за денежными потоками у себя в стране и могут, скажем так, влиять на человека, который имеет счета в Китае. Это вопрос национальной безопасности", - сказала Пелоси в эфире канала MSNBC.

Она выразила уверенность в том, что до президентских выборов появится больше информации о китайских счетах Трампа.

Ранее газета The New York Times сообщала о налоговых отчетах президента США Дональда Трампа, которые показывают, что Китай является одной из трех зарубежных стран, где у американского лидера есть банковский счет. По данным издания, счет в Китае контролируется компанией Trump International Hotels Management LLC, которая заплатила $188 тыс. 561 в виде налогов в Китае с 2013 по 2015 год.

Отмечалось, что счета президента в иностранных банках оформлены на юридических лиц, соответственно, они не фигурируют в публичных финансовых отчетностях президента.

Алан Гартен, юрист Trump Organization, заявил изданию, что компания "открыла счет в китайском банке, имеющем офисы в Соединенных Штатах, чтобы платить местные налоги", связанные с усилиями по ведению бизнеса там. Он уточнил, что счет был открыт после того, как Trump Organization открыла офис в Китае "для изучения потенциала гостиничных сделок в Азии".

"Никаких сделок или других деловых операций никогда не осуществлялось, и с 2015 года офис оставался бездействующим", - заявил Гартен.