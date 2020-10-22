Политика

11:48 22.10.2020

Перед Зеленским может возникнуть выбор: переформатирование коалиции или роспуск парламента – Потураев

1 мин читать
Перед Зеленским может возникнуть выбор: переформатирование коалиции или роспуск парламента – Потураев

Глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, народный депутат Никита Потураев (фракция "Слуга народа") допускает, что перед президентом Украины Владимиром Зеленским может возникнуть выбор – переформатирование парламентской коалиции либо роспуск Верховной Рады.

"В медиа уже заговорили о возможном принуждении к коалиции с группой "За будущее" Игоря Валерьевича (бизнесмена Игоря Коломойского - ИФ). Возможно, что и "Батькивщина" неофициально была бы в такой коалиции или голосовала вместе с ней. Но есть очень хороший вопрос: а согласны ли все на такую коалицию? Буду ли я лично в коалиции с группой "За будущее"? Я вот не уверен… И я не один такой", - сказал Потураев в интервью интернет изданию "Левый берег".

"Если подобное предложение таки прилетит в Раду, посмотрим вообще, сколько человек во фракции это поддержит", - добавил он.

Народный депутат пояснил, что во фракции "Слуга народа" есть "группа Коломойского", в которую входят 40-45 депутатов. "У нас в целом 245 "штыков". Вычитаем 45. Получаем 200. В такой ситуации нужна коалиция… Если не "За будущее" и "Батькивщина", то "ЕС" и "Голос"? Выбор невелик. Но такая ситуация сложная для президента с точки зрения выборов, поэтому он будет выбирать. Или роспуск парламента", - отметил Потураев.

Теги: #потураев #рада #слуга_народа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:19 21.10.2020
"Слуга народа" не будет инициировать отмену второго тура местных выборов из-за распространения коронавируса – пресс-служба партии

"Слуга народа" не будет инициировать отмену второго тура местных выборов из-за распространения коронавируса – пресс-служба партии

19:59 21.10.2020
Слуга народа" не будет инициировать отмену второго тура местных выборов из-за распространения коронавируса – пресс-служба партии

Слуга народа" не будет инициировать отмену второго тура местных выборов из-за распространения коронавируса – пресс-служба партии

14:08 21.10.2020
Всеукраинский опрос Зеленского будет финансировать партия "Слуга народа" и заключит договор с социологической компанией о его проведении

Всеукраинский опрос Зеленского будет финансировать партия "Слуга народа" и заключит договор с социологической компанией о его проведении

01:19 21.10.2020
В КС ответили на обвинения "Слуги народа"

В КС ответили на обвинения "Слуги народа"

17:31 20.10.2020
В послании Зеленского был акцент на нескольких фундаментальных "выигрышных" темах, а также на противопоставлении "бывшим элитам" – политолог

В послании Зеленского был акцент на нескольких фундаментальных "выигрышных" темах, а также на противопоставлении "бывшим элитам" – политолог

16:27 20.10.2020
Депутаты зарегистрировали в Раде постановление об увольнении главы Минэкономики

Депутаты зарегистрировали в Раде постановление об увольнении главы Минэкономики

15:58 20.10.2020
Зеленский старался доказать избирателям, что не поменял свои позиции и выполняет данные перед выборами обещания - мнение

Зеленский старался доказать избирателям, что не поменял свои позиции и выполняет данные перед выборами обещания - мнение

15:53 20.10.2020
Турчинов увидел в послании президента к Раде попытки скрыть ответственность за провал борьбы с пандемией, коррупцию и разрушение экономики

Турчинов увидел в послании президента к Раде попытки скрыть ответственность за провал борьбы с пандемией, коррупцию и разрушение экономики

15:42 20.10.2020
В "Слуге народа" считают обоснованным перечисление достижений в послании президента

В "Слуге народа" считают обоснованным перечисление достижений в послании президента

14:36 20.10.2020
Выступать с посланием президента за 5 дней до местных выборов не очень правильно - мнение

Выступать с посланием президента за 5 дней до местных выборов не очень правильно - мнение

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суды РФ вынесли постановления о выселении с территории Крыма около 600 украинцев – МИД Украины

Зеленский подписал закон "О разведке"

Мы все активно работаем над тем, чтобы встреча лидеров в Нормандском формате стала возможной - посол Германии в Украине

Депутаты зарегистрировали в Раде постановление об увольнении главы Минэкономики

В "Слуге народа" считают обоснованным перечисление достижений в послании президента

ПОСЛЕДНЕЕ

У украинцев растет интерес к инициированному Зеленским опросу, но 23% считают его незаконным

Посольство США желает украинцам безопасного и успешного дня выборов

Зеленский отменил указ 1994 года о дисциплинарном батальоне ВСУ

Возобновление поставок воды в Крым невозможно до момента его полной деоккупации – замглавы Минреинтеграции

Санкции США в отношении "Северного потока 2" затронут свыше 120 компаний из 12 стран Европы - Nord Stream 2 AG

Зеленский отмечает, что все разведывательные органы должны повышать качество и достоверность добываемой информации

Суды РФ вынесли постановления о выселении с территории Крыма около 600 украинцев – МИД Украины

Генсек НАТО учтет мнение Украины и Грузии в своем докладе о будущем альянса на период до 2030 года

Зеленский подписал закон "О разведке"

Песков: действия США в отношении "Северного потока 2" являются "рейдерской конкуренцией"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА