Перед Зеленским может возникнуть выбор: переформатирование коалиции или роспуск парламента – Потураев

Глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, народный депутат Никита Потураев (фракция "Слуга народа") допускает, что перед президентом Украины Владимиром Зеленским может возникнуть выбор – переформатирование парламентской коалиции либо роспуск Верховной Рады.

"В медиа уже заговорили о возможном принуждении к коалиции с группой "За будущее" Игоря Валерьевича (бизнесмена Игоря Коломойского - ИФ). Возможно, что и "Батькивщина" неофициально была бы в такой коалиции или голосовала вместе с ней. Но есть очень хороший вопрос: а согласны ли все на такую коалицию? Буду ли я лично в коалиции с группой "За будущее"? Я вот не уверен… И я не один такой", - сказал Потураев в интервью интернет изданию "Левый берег".

"Если подобное предложение таки прилетит в Раду, посмотрим вообще, сколько человек во фракции это поддержит", - добавил он.

Народный депутат пояснил, что во фракции "Слуга народа" есть "группа Коломойского", в которую входят 40-45 депутатов. "У нас в целом 245 "штыков". Вычитаем 45. Получаем 200. В такой ситуации нужна коалиция… Если не "За будущее" и "Батькивщина", то "ЕС" и "Голос"? Выбор невелик. Но такая ситуация сложная для президента с точки зрения выборов, поэтому он будет выбирать. Или роспуск парламента", - отметил Потураев.