Политика

17:59 21.10.2020

Зеленский отменил указ 1994 года о дисциплинарном батальоне ВСУ

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Зеленский отменил указ 1994 года о дисциплинарном батальоне ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ президента от 5 апреля 1994 года "О положении о дисциплинарном батальоне в Вооруженных силах Украины".

Соответствующий указ он подписал 21 октября, сообщается на сайте главы государства.

Утвержденное в 1994 году положение устанавливало порядок и условия отбывания наказания военнослужащими срочной службы, которые были осуждены и направлены в дисциплинарный батальон, и определяло порядок деятельности дисциплинарного батальона.

Согласно документу, основанием для содержания в дисциплинарном батальоне являлся приговор военного суда, вступивший в законную силу.

Теги: #всу #зеленский
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