Суды РФ вынесли постановления о выселении с территории Крыма около 600 украинцев – МИД Украины

Суды России вынесли постановления о выселении с территории оккупированного Крыма почти тысячи лиц, из которых около 600 являются гражданами Украины, сообщила посол по особым поручениям политического директората Министерства иностранных дел Украины Лариса Герасько.

"Российские суды вынесли постановления о выселении с территории Крыма почти тысячи лиц, из них около 600 - граждане Украины. Также происходит нарушение международного гуманитарного права, как переселение российской властью собственного населения на территорию АРК. По информации международных организаций, более 140 тыс. россиян изменили место регистрации на Крым", - сказала она на конференции "Проблемные вопросы водоснабжения и использования водных ресурсов на территории Крыма в условиях российской оккупации" в среду.

Герасько подчеркнула, что Россия нарушает в оккупированном Крыму гражданские права.

"Согласно гаагским конвенциям, Россия, как государство-оккупант, не имеет права навязывать свое гражданство. Но, как мы все знаем, РФ автоматически распространила свое гражданство на всех граждан Украины в Крыму и лиц без гражданства. Это решение имело абсолютно негативные последствия для прав на проживание и свободу передвижения", - отметила она.

По словам представительницы МИД, также в Крыму наблюдается нарушение прав на правосудие, поскольку Россия, как оккупационное государство, не выполнила ни одной статьи гаагских конвенций и не сохранила законодательство Украины на территории Крыма.

"Более того, после так называемого референдума 2014 года Россия переквалифицировала уже вынесенные приговоры по собственному законодательству, и даже начала применять законодательство по борьбе с экстремизмом и терроризмом на случаи, которые произошли до оккупации Крыма", - добавила Герасько.

Она указала, что РФ нарушает в оккупированном Крыму основополагающее право на жизнь, свободу и безопасность, делая возможным насильственное исчезновение людей, за время оккупации в Крыму исчезли более 40 людей, среди них проукраинские и крымскотатарские активисты, журналисты.

"Также Россия нарушает права арестованных. Им отказывают в медицинской помощи, если они не идут на сотрудничество со следствием, и противоправно переводят из Крыма в колонии на территории России, удерживают в нечеловеческих условиях, не дают украинским дипломатам доступа к собственным гражданам, говоря о приоритетности российского гражданства", - пояснила посол по особым поручениям политического директората МИД.

Кроме того, Россия нарушает свободу мысли, совести, убеждений, религии. В частности в Крыму, была запрещена украинская греко-католическая церковь, "Свидетели Иеговы", преследуются сторонники мусульманских групп, которых считают экстремистскими и террористическими организациями. Власть преследует людей за высказывание несогласия с российским руководством за критику оккупации Крыма, даже в Интернете, публикацию в соцсетях материалов, которые считаются экстремистскими, добавила Герасько. Она отметила, что Россия постоянно нарушает права журналистов, свободы на мирные собрания и ассоциации, право на сохранение самобытности культуры и традиций. Также в оккупированном Крыму нарушаются имущественные права, поскольку было экспроприировано много, частного, государственного, коммунального имущества Украины.

Представительница МИД подчеркнула, что Украина прикладывает чрезвычайно много усилий с целью прекращения со стороны РФ нарушений прав человека, используя при этом площадки международных организаций и Международного суда ООН.

В то же время Герасько признала, что, хотя международные организации констатируют в докладах о нарушении прав человека, международного гуманитарного права в Крыму и призывают РФ прекратить такие нарушения, но эффективных механизмов для принуждения РФ придерживаться положений международного права не существует.